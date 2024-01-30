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Bayrampaşa'da Otobüs Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Otobüs Kazası: 1 Yaralı

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana gelen kazada, iki otobüs çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralanan otobüs muavini hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan otobüslerde hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

30.01.2024 - 14:26,
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BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan otobüs muavini ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan yolcu otobüslerinin şoförleri polis merkezine götürülürken iki otobüste de hasar oluştu.

Kaza, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. 17 AEJ 934 plakalı otobüs şoförü perondan çıkmak için geri manevra yaptığı sırada içerisinde yolcuları olan ve Muş'a gitmek için otogar içerisinde seyir halinde olan başka bir otobüse çarptı. Kaza nedeniyle Muş seferini yapmak için hareket halinde olan otobüsün muavini yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan muavin ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri iki şoförü de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Muş yolcuları olay yerine gelen başka bir otobüse bindirilerek yoluna devam ederken, kazaya karışan iki otobüste de hasar meydana geldi.

Muş'a gidecek otobüste bulunan bir yolcu, "Çıkış yapan otobüsün muavini yoktu, aniden çıkış yaptı, bizim araca vurdu. Muavin yaralandı, ufak tefek sıyrıkları vardı. Başka araç gelecek. Aktarma yapıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.Otobüsteki bir başka yolcu Mehmet Yılmaz ise, "Otobüsün çıkış saatiydi herhalde, diğer araba da geri geri çıkıtı, muavini yoktu. Geri geri gelirken bizim otobüse sağ köşeden vurdu. Muavinde bir yaralanma var. Yolcularda sarsıntı oldu. İkinci araç geldi eşyaar yüklenecek gideceğiz" dedi.

Bayrampaşa\'da Otobüs Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Otobüs Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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