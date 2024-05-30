Bayrampaşa'da Polis Memuru Tek Başına Yaşadığı Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Polis Memuru Tek Başına Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

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Bayrampaşa'da çevik kuvvet polisi B.K, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. B.K.'nın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından belirlenecek. Polis memurunun son günlerde saç dökülmesine karşı PRP işlemi yaptırdığı ve vücudunda herhangi bir yara izi olmadığı öğrenildi.

30.05.2024 14:53
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'da çevik kuvvet polisi B.K, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. B.K.'nın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından belirlenecek.

Olay, Bayrampaşa'da Orta Mahallesi, Göksu Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru B.K'dan haber haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girildiğinde B.K.'nın hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.K.'nın öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis memuru B.K'nın asıl ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından belirlenecek. Öte yandan, B.K'nın dün öğle saatlerinde saçına dökülmelere karşı yapılan PRP işlemi uyguladığı, ardından akşam saatlerinde halı saha maçına gittiği ve vücudunda herhangi bir yara izi olmadığı öğrenildi.

Bayrampaşa\'da Polis Memuru Tek Başına Yaşadığı Evde Ölü Bulundu
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Bayrampaşa, İnceleme, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Polis Memuru Tek Başına Yaşadığı Evde Ölü Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Polis Memuru Tek Başına Yaşadığı Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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