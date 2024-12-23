Bayrampaşa'da Temizlik Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Temizlik Seferberliği Başlatıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Başkan Mutlu, mahallelerde temizlik seferberliği başlatacaklarını ve ilçenin temizliği için 24 saat çalışacaklarını belirtti.

23.12.2024 15:46
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ile birlikte belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayrampaşa'nın mahallelerinde temizlik seferberliği başlatan Başkan Hasan Mutlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ile birlikte belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

"İlçemizi daha temiz ve daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımızı canla başla sürdüreceğiz"

İlçedeki temizlik çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Mutlu, "Eğitim, sağlık, ulaşım, spor, kültür-sanat, kentsel dönüşüm ve temizlik alanında projeler üreterek nitelikli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Cadde, sokak ve parklarımızın temizliği için onlarca aracımız ve yüzlerce personelimiz ile 24 saat sahadayız. İlçemizi daha temiz ve daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımızı canla başla sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Mutlu'ya sahadaki incelemeleri boyunca belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Temizlik Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika

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