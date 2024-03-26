Bayrampaşa\'da uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı

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Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik suçlarının önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, 2 şüphelinin Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Ekipler, ikamet adreslerine düzenledikleri operasyonda şüpheliler H.A. ve Ş.A'yı, 97 uyuşturucu hap ve 28 fişekle yakaladı.

Devam eden çalışmaların ardından suç organizasyonuyla ortak hareket ettiği ve yer temini, tartım, paketleme, satış gibi iş bölümleri yaptıkları tespit edilen F.A, Ö.B. ve Ç.C.Y'nin uyuşturucuları paketleyerek satışa hazır hale getirdikleri Yenidoğan Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bu şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 164 gram kokain, kurusıkı tabanca ve 4 fişek ile uyuşturucuyu tartma ve paketlemede kullanılan çok sayıda materyal, 102 bin 490 lira, 210 dolar ve 800 avro ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan cumhuriyet savcılığına sevk edilen 5 şüpheli daha sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.