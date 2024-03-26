Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik suçlarının önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, 2 şüphelinin Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.
Ekipler, ikamet adreslerine düzenledikleri operasyonda şüpheliler H.A. ve Ş.A'yı, 97 uyuşturucu hap ve 28 fişekle yakaladı.
Devam eden çalışmaların ardından suç organizasyonuyla ortak hareket ettiği ve yer temini, tartım, paketleme, satış gibi iş bölümleri yaptıkları tespit edilen F.A, Ö.B. ve Ç.C.Y'nin uyuşturucuları paketleyerek satışa hazır hale getirdikleri Yenidoğan Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan bu şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 164 gram kokain, kurusıkı tabanca ve 4 fişek ile uyuşturucuyu tartma ve paketlemede kullanılan çok sayıda materyal, 102 bin 490 lira, 210 dolar ve 800 avro ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan cumhuriyet savcılığına sevk edilen 5 şüpheli daha sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğrenci Kolu üyeleri, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve Tabakoğlu öğrencilere başarılar diledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 değer kaybederek 8.856,74 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şanlıurfa'nın Birecik ve Hilvan ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda kaçakçılık suçlarına yönelik Hilvan ve Birecik ilçelerinde 'şok yol arama' faaliyeti gerçekleştirildi. Ekiplerce dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 281 gram esrar, 189 elektronik sigara ele geçirildi. Uygulamada 8 şüpheli gözaltına alındı.
Giresunlu 59 yaşındaki Meral Sofu, paratiroid bezi adenomu teşhisiyle yönlendirildiği KTÜ Farabi Hastanesinde radyofrekans ve mikrodalga ablasyon yöntemiyle tedavi edildi. Hastaların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebildiği bu yöntem, lokal anestezi altında yapılmakta ve hastaların evlerine dönmesine izin vermektedir. Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından ödüllendirilen bu tedavi yöntemi, güvenilir ve etkili bir seçenek olarak önerilmektedir.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gazze'deki duruma hiçbir müdahalede bulunmadığını ve İsrail'le ticaretin artarak devam ettiğini belirtti. Babacan, paranın etkisiyle ilke ve değerlerin göz ardı edildiğini ifade etti.
Alanya Balıkçı Barınağı'nda çıkan yangında yanarak batan tekneden çeşitli parçalar su altından çıkartıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?