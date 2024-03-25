BBC'nin üst düzey yetkilisi, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım suçlamalarına karşı yaptığı savunmanın tamamını yayınlamayı tercih ederek "belki hata yaptığını" Güney Afrika'nın karşı argümanlarından ise sadece bazı bölümlerin gösterildiğini kabul etti.
İngiltere parlamentosundaki medya komitesi oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan BBC Yayın Politikası ve Standartları Direktörü David Jordan'a, kurumun UAD'deki duruşmaları yayınlama politikasının adil olup olmadığı sorusu yöneltildi.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Julie Elliott, Jordan'a, "Sizce Güney Afrika'nın sunumunun çok az bir kısmına yer verip ardından posta ofisi soruşturmasına geçmek, ki bu yine çok çok önemli bir hikaye, ancak ertesi gün diğer tarafın (İsrail'in) sunumuna saatler ayırmak adil miydi?" sorusunu yöneltti.
BBC yetkilisinin, soruyu kanalın haber akışı hakkında açıklamalar yaparak yanıtlamaya çalışması üzerine milletvekili Elliott, "Bunun adil, tarafsız ve dengeli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu tekrar yöneltti.
BBC Yayın Politikası ve Standartları Direktörü Jordan da "Kararlarla ilgili yayınlarımıza baktığınızda genel olarak makul konumda olduğumuzu düşünüyorum." dedi.
Bunun üzerine İngiliz Milletvekili, "David, sence adil ve tarafsız mıydı? Bahsettiğim iki gün süren duruşmaların yayını, haberlerin geri kalanı değil." ifadelerini kullandı.
Jordan ise kurumun uluslararası haberlerinde çatışmanın iki tarafına ve UAD'ye yapılan sunumlara yer verildiğini ancak İngiltere'deki haberlerinde UAD'deki duruşmalarla aynı anda yapılan posta ofisi duruşmasının yayınlanması yönünde editöryel karar alındığını kaydetti.
BBC yetkilisi Jordan, "Geriye dönüp baktıklarında haber ekibi, iki canlı yayın etkinliğini benzer veya aynı yapmamalarının belki de bir hata olduğunu düşündüler." ifadesine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › BBC, İsrail'in UAD'deki savunmasını tam yayınlamadığını kabul etti - Son Dakika
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