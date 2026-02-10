Büyük Birlik Partisi'nden Manavgat Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi'nden Manavgat Belediyesi'ne Ziyaret

10.02.2026 12:34  Güncelleme: 14:16
Büyük Birlik Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Yılmaz ve Manavgat İlçe Başkanı Ali İhsan Kılınç, Manavgat Belediyesi'ni ziyaret ederek, ilçe genelindeki belediye çalışmalarını ele aldı.

(ANTALYA)- Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya İl Başkanı Mustafa Yılmaz ile BBP Manavgat İlçe Başkanı Ali İhsan Kılınç, Manavgat Belediyesi'ni ziyaret etti.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, ilçe genelinde yürütülen belediye çalışmaları ele alındı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat'ın gelişimi ve halkın ortak yararı doğrultusunda tüm paydaşlarla karşılıklı anlayış ve ortak akıl çerçevesinde hareket etmeyi önemsediklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

