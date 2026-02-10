Büyük Birlik Partisi'nden Manavgat Belediyesi'ne Ziyaret

(ANTALYA)- Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya İl Başkanı Mustafa Yılmaz ile BBP Manavgat İlçe Başkanı Ali İhsan Kılınç, Manavgat Belediyesi'ni ziyaret etti.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, ilçe genelinde yürütülen belediye çalışmaları ele alındı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat'ın gelişimi ve halkın ortak yararı doğrultusunda tüm paydaşlarla karşılıklı anlayış ve ortak akıl çerçevesinde hareket etmeyi önemsediklerini belirtti.