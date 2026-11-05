BBP Başkanlık Divanı yedi bölgede beşer kişilik yedi heyet oluşturdu - Son Dakika
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BBP Başkanlık Divanı yedi bölgede beşer kişilik yedi heyet oluşturdu

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BBP Başkanlık Divanı yedi bölgede beşer kişilik yedi heyet oluşturdu
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BBP Başkanlık Divanı, çözüm önerilerini halka duyurmak için yedi coğrafi bölgede yedi heyet kurulmasını kararlaştırdı. Beşer kişilik heyetlerde iki genel başkan yardımcısı, iki MKYK üyesi ve bir bölge teşkilat başkanı yer alacak.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) dün toplanan Başkanlık Divanı'nda partinin güncel sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin vatandaşa anlatılması adına yedi coğrafi bölgede görev yapacak yedi heyet oluşturulmasına karar verildi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık Divanı'nın dün Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplandığı; toplantıda siyasi, ekonomik ve sosyal gündem, uluslararası gelişmeler ve partilerinin yeni döneme ilişkin çalışma hedeflerinin değerlendirildiği belirtildi.

13. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından gerçekleştirilen 8. Başkanlık Divanı toplantısında, milletin beklentilerine karşılık verecek politikaların geliştirilmesi, teşkilat çalışmalarının güçlendirilmesi ve parti görüşlerinin toplumun bütün kesimlerine ulaştırılmasının ele alındığı ifade edilen açıklamada, toplantıda vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlar üzerinde durulduğu, özellike emekli ve asgari ücretle çalışanların yaşadığı alım gücündeki kayıplar ve geçim sıkıntısının kapsamlı şekilde değerlendirildiği, yapılan çalışmaların broşürler haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği bildirildi.

FON KRİZİ TOPLANTIDA GENİŞ YER BULDU

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye kararı verdiği bazı yatırım fonlarına ilişkin gelişmelerin yatırımcılar açısından doğurduğu sorunlar ve sermaye piyasalarına duyulan güven üzerindeki olumsuz etkilerinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, başta küçük yatırımcılar olmak üzere bütün yatırımcıların haklarının korunması, tasfiye ve ödeme süreçlerinin şeffaf yürütülmesi, sorumlulukların hukuka uygun biçimde tespit edilmesi ve piyasalara duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğinin toplantıda vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Küçük yatırımcıların mağduriyetlerinin kamu bütçesine yük getirilmeden, tasfiye ve hukuki tahsil süreçleriyle giderilmesi, hukuka aykırı fiillere ilişkin etkin soruşturma yürütülmesi ve suçun sabit olması halinde sorumlulara kanunda öngörülen yaptırımların uygulanması yönündeki talebimizin takipçisi olacağımız bir kez daha vurgulandı."

Açıklamada, toplantıda dış politika alanında yapılan değerlendirmelerde özellikle Azerbaycan ile yaşanan kriz ve Avrupa'daki toplumsal hareketlerin Türkiye ve uluslararası dengelere etkileri üzerine yoğunlaşıldığı ifade edildi.

BBP SAHAYA ÇIKMA KARARI ALDI

Toplantıda parti kurmaylarının ülke sorunlarına dair çözüm önerilerini teşkilatlarıyla ve vatandaşlarla buluşturmak amacıyla, yedi coğrafi bölgede görev yapacak yedi heyetin oluşturulmasına yönelik hazırlıkların ele alındığına yer verilen açıklamada, her heyetin iki genel başkan yardımcısı, iki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve bir bölge teşkilat başkanı olmak üzere beş kişiden oluşmasının, programların bütün illeri kapsamasının kararlaştırdıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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