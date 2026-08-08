Destici: Şehitlerin Hakkı Ödenemez - Son Dakika
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Destici: Şehitlerin Hakkı Ödenemez

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BBP lideri Mustafa Destici, şehit yakınları ve gazilere yönelik kanun teklifini desteklediklerini ancak eksikler olduğunu belirtti. Terörle mücadelenin başarılı olduğunu vurgulayan Destici, terör örgütüne imtiyaz tanınmasına karşı çıktı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına ilişkin Meclise sunulan kanun teklifine ilişkin, "Şehitlerimizin geride bıraktıklarına ne kadar sosyal hak versek, daha doğrusu ne versek yine şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlenecek MKYK toplantısından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına ilişkin Meclis'e sunulan kanun teklifine ilişkin de Destici, "Şehitlerimizin geride bıraktıklarına ne kadar sosyal hak versek, daha doğrusu ne versek yine şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onun için bu kanun teklifinde elbette destekliyoruz ama eksik bulduğumuzu da ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Yüksek Danışma Kurulu üyeleriyle dün Adalet Komisyonunda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifini ve süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Partisinin hukuk kurulunca hazırlanan 13 sayfalık metni Adalet Komisyonuna gönderdiklerini belirten Destici, hazırlanan çalışmanın hem partisinin ilkelerini içerdiğini hem de yasa teklifinde görülen eksiklikleri ortaya koyduğunu kaydetti.

Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin mağlup olduğu yönünde bir algı oluşturulduğunu ve bunun gerçeğe aykırı olduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye Cumhuriyeti devleti terörle mücadelede terör örgütü PKK'yı ezmiş ve yok etmiştir. Bunun mimarı da elbette ki devletin başıdır, Cumhurbaşkanıdır, iktidardır, hükümettir, Cumhur İttifakı'dır, Kahraman Türk Ordusu'dur, Türk Polisi'dir, Güvenlik Korucuları'dır. Bu dönemde terör örgütünün başı ezilmiştir, yok edilmiştir." diye konuştu.

Destici, terörün sona ermesinin milletin ve partilerinin en büyük arzusu olduğunu ifade ederek, "Ancak bunun yolu terör örgütüne hukuki imtiyaz tanımaktan değil, terör örgütünü hukukun ve devletin karşısında tamamen çaresiz bırakmaktan ve yok etmekten geçer. Biz devletimize güveniyoruz, biz devletimizin kurumlarına güveniyoruz, biz Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza, hükümetimize güveniyoruz ama biz hainlere asla ve kat'a güvenmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici: Şehitlerin Hakkı Ödenemez - Son Dakika

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