BBP Genel Başkanı Destici, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Ekim 1923'ün yalnızca bir başkent tercihi değil, Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma iradesinin tarihi ilanı olduğunu belirtti.

İstanbul'un işgal altında bulunduğu dönemde Ankara'nın, Milli Mücadele'nin merkezi olduğunu anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"Ankara, bağımsızlığa inanan bir milletin direnişine, kararlılığına ve yeniden ayağa kalkışına tanıklık etti. Ankara'nın başkent olmasıyla Anadolu, vatan coğrafyası olmanın yanında devletin de merkezi haline gelmiştir. Bu karar, milletin kaderiyle devletin kaderini aynı yerde buluşturan tarih, bir dönüm noktasıdır. Ankara, milli iradenin başkentidir. Ankara'mızın başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun."