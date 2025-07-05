BBP Genel Başkanı Destici, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 32 yıl önce yaşanan Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı.

Destici, yayımladığı mesajında, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne silahlı bir grup terörist tarafından baskın düzenlendiğini, 33 sivil vatandaşın şehit edildiğini anımsattı.

Katliamda köydeki evlerin büyük bölümü ile okul, cami ve köy konağının da ateşe verildiğini aktaran Destici, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılandığı mahkemede, saldırının terör örgütü PKK'nın sözde yerel sorumlularından "Doktor Baran" kod adlı kişi tarafından düzenlendiğini beyan ettiğini belirtti.

Başbağlar'da yaşananların bütün yönleriyle aydınlatılıp katliamın faillerinin bulunup cezalandırılmasının önemine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Başbağlar katliamı, terör örgütleriyle terör örgütlerinin içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin karakterlerini ve insanlıkla ilişkilerini ortaya koyan en önemli örneklerden biridir. İçeride ve dışarıda, teröre 'hoşgörü gösteren', 'görmezden gelen', 'gerekçe arayan', 'yardım eden', 'işbirliği yapan' herkes, başta Başbağlar olmak üzere Türkiye'de işlenen on binlerce cinayetin suç ortağıdır, katillerin ve canilerin tarafındadır. Başbağlar katliamının 32. yılında, PKK ve TİKKO'lu teröristler tarafından hunharca katledilen masum vatandaşlarımızla birlikte tüm şehitlerimizi, hatıralarının ve acılarının hayatımız boyunca bizimle yaşayacağını ifade ederek, rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."