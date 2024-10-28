BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, "Devlet-i Ebed Müddet'in askerleriyiz" diyen "iman erlerinin" kurduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllar öncesinden seslenen "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" cümlesinin anlamının gölgesinde filizlendiğini vurgulayan Destici, "Türk Milleti, biz imparatorluklar kurup dünyayı yönetmeye başladıktan bin yıl sonra bile kabileler halinde yaşayanların, tarihleri 250 yıldan ibaret olanların ve bunların çaldıkları petrolün bekçiliğini yapmak için köleliğe gönüllü olanların mağlup edemeyeceği, terörle sarsılmayacak kadar büyük bir millettir." açıklamasında bulundu.

Destici, şunları kaydetti:

"İnanç ve değerlerimizin etrafında bir ve beraber olduğumuz sürece, vatana, bayrağa, Kur'an'a bağlı tek bir Türk kalana kadar, var ve muzaffer olacağımıza inancımı tekrar ve samimiyetle dile getirerek; Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Gazi Meclisimizin ilk başkanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile onun silah arkadaşları ve Cumhuriyet'i ilan eden Gazi Meclisimizin ilk üyeleri olmak üzere, varlıklarını devletin ve milletin varlığına armağan eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum."