BBP Genel Başkanı Destici, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü kutladı

BBP Genel Başkanı Destici, Sivas Kongresi\'nin 107. yıl dönümünü kutladı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Destici, manda ve himayeyi reddeden iradenin milletin bağımsızlık meşalesini yaktığını belirterek, bugün de aynı milli şuur ve istikamete ihtiyaç olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 107'inci yıl dönümü dolayısıyla, "'Manda ve himayeyi kabul etmeyen' o sarsılmaz irade, 107 yıl önce Sivas'ta milletimizin bağımsızlık meşalesini yaktı. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 107'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabına açıklama yaptı. Destici, şunları kaydetti:

"'Manda ve himayeyi kabul etmeyen' o sarsılmaz irade, 107 yıl önce Sivas'ta milletimizin bağımsızlık meşalesini yaktı. Bu meşale, yalnızca bir dönemin direnci değil; aziz Türk milletinin kendi kaderini kendi tayin etme kararlılığının tarihsel ilanıydı. Bugün de değişen şartlar ve küresel güç mücadeleleri karşısında ihtiyacımız olan; aynı milli şuur, aynı sarsılmaz istikamettir. Sivas'ta yükselen 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' haykırışı; Mavi Vatan'dan siber vatana, bölgesel diplomasiden milli savunmaya kadar ülke olarak attığımız her stratejik adımın ve tam bağımsızlık iddiamızın meşrü zeminidir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas'ta milletimizin istikbal iradesini mühürleyen bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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