BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay\'ın saldırısını kınadı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını ve lanetlediğini söyledi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Destici, buradaki konuşmasında, seçimlerde taraflarının belli olduğunu, devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin birliğinin, istiklalinin ve istikbalinin yanında durduklarını söyledi.
Destici, Cumhur İttifakı olarak önceki seçimleri birlik ve beraberlik içinde tamamladıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Ben bütün arkadaşlarımla burada bulunan kardeşlerimi ve bizi ekranları başında dinleyen kardeşlerimi bu seçimlerde de Türkiye'nin birliğinin, milletin beraberliğinin ve birliğinin teminatı olan Cumhur İttifakı'mızı desteklemeye davet ediyorum. Tabii ki öncelikle tercihimiz Büyük Birlik Parti'mizin adaylarının olduğu illerde, ilçelerde Büyük Birlik Partisi adaylarının desteklenmesidir. Yine meclis üyelikleri için de böyledir. Ama Büyük Birlik Parti'mizin adayları olmadığı yerde Cumhur İttifakı'mızdan hangi partinin adayı varsa elbette ki onu destekleyeceğiz. Bizim başka bir düşüncemiz, başka bir niyetimiz ya da başka bir duruşumuz ya da başka bir tavrımız olamaz."
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya da değinen Destici, "Küçükçekmece'de bir belediye başkan adayına gerçekleştirilen saldırı olduğu haberleri düştü. Ben bu saldırıyı da geçmişte yapılan saldırılar gibi lanetliyorum, kınıyorum. Onun için bu tür saldırılar kimden gelirse gelsin başta terör saldırıları olmak üzere ve kime karşı yapılırsa yapılsın biz lanetliyoruz, kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Programa, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve MHP Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan da katıldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın saldırısını kınadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?