BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye telefonu - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye telefonu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'e taziye telefonu

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, babası vefat eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. İzmir'e gelen Destici'yi, havalimanında BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MKYK üyesi Rıdvan Eşin ve çok sayıda partili karşıladı.

10.02.2024 17:08
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, babası vefat eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Önceki gün hayatını kaybeden BBP Aydın İl Başkanı Abdülbaki Bozdemir'in ailesine taziye ziyareti ve partililerle yapacağı toplantı için İzmir'e gelen Destici'yi, havalimanında BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MKYK üyesi Rıdvan Eşin ve çok sayıda partili karşıladı. Destici, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda babası vefat eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak taziyelerini bildirdi. Destici, "Başımız sağ olsun. Fikret Amcanın vefatına üzüldük. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere uzun ömürler versin. Sizler devletimize ve milletimize lazımsınız" dedi.

Kaynak: DHA

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