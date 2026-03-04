BBP İskeçe'de İftar Programı Düzenledi

Batı Trakya'nın İskeçe iline bağlı Şahin köyünde düzenlenen iftar programına, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet misafir oldu.

Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen ve "Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası" adı verilen iftar programında Batı Trakya Türk toplumu ile Türkiye'den gelen konuklar bir araya geldi.

Beraberindeki heyetle programa katılan Destici, iftar sonrası yaptığı konuşmada, Batı Trakya Türklerinin geçmişte çeşitli zorluklar yaşadığını ancak buna rağmen kimliklerini ve değerlerini koruduklarını ifade ederek, Türkiye'nin, sınırları dışında yaşayan tüm Türklerle yakından ilgilendiğini söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel ölçekte daha güçlü bir konuma geldiğini dile getiren Destici, savunma sanayisindeki yatırımların ülkenin güvenliği açısından kritik önemde olduğunu kaydetti.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Destici, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının önemine işaret etti. Destici, Türkiye'nin hem kendi güvenliğini hem de soydaşlarının hak ve hukukunu koruma iradesine sahip olduğunu belirtti.

İftarda, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, Sakarya Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa da yer aldı.