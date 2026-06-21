BBP'li Destici'den Babalar Günü mesajı - Son Dakika
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BBP'li Destici'den Babalar Günü mesajı

21.06.2026 09:41
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BBP lideri Mustafa Destici, Babalar Günü'nde yayımladığı mesajda babaların aile ve toplumdaki önemini vurguladı. Aile kurumunun korunması gerektiğini belirten Destici, şehit ve gazi babalarını selamladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici, mesajında, babaların yalnızca evinin rızkını temin eden kişi değil, ailesine güven veren, evladına karakter kazandıran, vatan ve millet sevgisini nesilden nesile aktaran ilk rehber olduğunu belirtti.

Güçlü ailelerin, güçlü toplumların ve güçlü devletlerin arkasında daima sorumluluğunun bilincinde babaların olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen görev, anne ve babalarımıza hak ettikleri değeri göstermek, onların emeklerine sahip çıkmak ve aile kurumunu koruyup güçlendirmektir. Çünkü aileyi ayakta tutan değerler yaşadıkça milletimiz de güçlü kalacaktır. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli babalarımızı, gazilerimizi ve hayatını ailesine adayan bütün fedakar babalarımızı saygıyla selamlıyorum. Ebediyete irtihal etmiş bütün babalarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Babalar Günü'nün ailelerimize huzur, milletimize birlik ve beraberlik getirmesini diliyor, bütün babalarımıza sağlık, mutluluk ve hayırlı ömürler temenni ediyorum. Babalar ailemizin direği, milletimizin sessiz kahramanlarıdır."

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Babalar Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP'li Destici'den Babalar Günü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP'li Destici'den Babalar Günü mesajı - Son Dakika
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