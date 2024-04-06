BBP\'li Selahattin Aktuğ, Güçlokonak Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) Güçlokonak Belediye Başkanı seçilen Selahattin Aktuğ, mazbatasını alarak görevine başladı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ayhan Çolak'tan mazbatasını alan Aktuğ, daha sonra Güçlükonak Belediyesine geçti.
Burada konuşan Aktuğ, ilçe halkına en iyi hizmeti vermeye gayret göstereceklerini belirterek, kazanmasında emeği geçen parti yönetimine teşekkür etti.
Mazbata törenine, BBP MKYK üyesi Recep Er, BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve BBP Batman İl Başkanı Adem Bağlamış ile partililer katıldı.
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