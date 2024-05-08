BBP Lideri Destici: İsrail Filistin'de Soykırım Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BBP Lideri Destici: İsrail Filistin'de Soykırım Gerçekleştiriyor

BBP Lideri Destici: İsrail Filistin\'de Soykırım Gerçekleştiriyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Aksaray'da yaptığı programda, İsrail'in Filistin'de soykırım gerçekleştirdiğini ve yaptıklarını lanetlediklerini söyledi. Destici, Türk Milleti'nin de geçmişte kıyımlara ve kırımlara maruz kaldığını belirterek, birlik ve beraberlik içinde büyük bir Türkiye olunması gerektiğini vurguladı.

08.05.2024 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörist İsrail, mazlum ve masum Filistinlilere aylardır katliam yapıyor. İsrail, Filistin'de bir soykırım gerçekleştiriyor. İsrail'in yaptıklarını lanetliyoruz, Allah kahretsin." dedi.

BBP lideri Destici, Aksaray'daki programında, ilk olarak Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu ziyaret etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ziyarette bulunan Destici, son olarak Demirci Beldesi Belediye Başkanı Ramazan Bozlak ile bir araya geldi.

Burada düzenlenen Açık Hava Toplantısı'nda konuşan Destici, BBP olarak devletin varlığı, birliği, bütünlüğü, istiklali ve istikbalini her şeyin üzerinde tuttuklarını söyledi.

BBP olarak bunlar için siyaset yaptıklarını anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Devletleri var olmayan milletler, yaşama hakkı bulamıyor. Ülkesinin bütünlüğünü koruyamayanlar, evlerini de koruyamıyorlar. Milletinin birliğini muhafaza edemeyenler kendi ülkelerinde yaşam hakkını kaybediyor, ülkelerini terk ederek mülteci ve sığınmacı konumuna düşüyorlar. Düşman devletlerin bombaları altında hayatlarını kaybediyorlar. Çocukları ve kadınları ölüyor. Allah bizleri bu gibi durumlardan muhafaza etsin. Onun için birliğimizi, kardeşliğimizi ve dirliğimizi her şeyin üzerinde tutacağız. Bakın işte terörist İsrail, mazlum ve masum Filistinlilere aylardır katliam yapıyor. İsrail, Filistin'de bir soykırım gerçekleştiriyor. İsrail'in yaptıklarını lanetliyoruz, Allah kahretsin. Bütün zalimleri Allah kahretsin. Masum kadınların ve çocukların Allah yardımcısı olsun, onları muhafaza etsin."

Türk Milleti'nin de Kurtuluş Savaşı döneminde hatta haçlı saldırıları dönemlerinde kıyımlara ve kırımlara maruz kaldığını ifade eden Destici, "O günleri tekrar yaşamak istemiyorsak bir, beraber, iri, diri ve büyük Türkiye olacağız. Belediye seçimlerinde partimizi ve adayımızı tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Siz bize güvendiniz ve belediyeyi emanet ettiniz. Bu güveninizi boşa çıkarmayacağız. İnşallah Demirci'ye gerekli yatırımları getireceğiz." diye konuştu.

Program yemek ikramıyla son buldu.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Filistin, İsrail, Masum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Lideri Destici: İsrail Filistin'de Soykırım Gerçekleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in Savcılık İfadesinde “Mhp“ ve “Ülkü Ocakları“ Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı Ayşe Ateş'in Savcılık İfadesinde "Mhp" ve "Ülkü Ocakları" Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:26:05. #1.11#
SON DAKİKA: BBP Lideri Destici: İsrail Filistin'de Soykırım Gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement