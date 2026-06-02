BBP Genel Başkanı Destici, Kuşçu'da MHP Seçim Ofisini Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı ziyaretleri ve belde seçimleri kapsamında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesini ziyaret etti.

BBP adayı Ömer Geçit ile belde halkıyla bayramlaşan Destici, programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim ofisine de ziyarette bulundu.

MHP Belde Belediye Başkan Adayı Hikmet Temizel ve partililer tarafından karşılanan Destici, burada yaptığı konuşmada, Kuşçu'nun tekrar belde statüsü kazanma sürecine değindi. Destici, nüfus azalması nedeniyle düşen beldelik hakkının verilen hukuk mücadelesiyle geri alındığını hatırlatarak, "Önümüzdeki hafta sonu Türkiye'de altı noktada seçim yapılacak, bunlardan biri de Kuşçu. Bu seçimlerin beldemize, Tokat'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim atmosferini değerlendiren Destici, yarışın dostane bir havada geçtiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Gördüğüm kadarıyla burada ittifakımızın iki partisi yarışıyor; MHP adayımız Hikmet Bey ile bizim adayımız Ömer Bey. Her iki arkadaşımız da hizmet gayesiyle yola çıkmış, bu belde için emek vermiş isimler. Biri mevcut muhtarlık görevini yürütüyor, diğeri ise beldelik hakkının geri kazanılması için uzun yıllar mücadele etmiş bir kardeşimiz. Kararı Kuşçulular verecek ve biz hepimiz o karara saygı duyacağız."

Seçimden sonra asıl hedefin Kuşçu'yu kalkındırmak olduğunu ifade eden Destici, bölgedeki gençlerin iş imkanı bularak köylerinde kalması gerektiğini vurguladı. Destici, "Kuşçu'nun ihtiyacı olan hizmetleri buraya nasıl getiririz, göçü nasıl engelleriz; bunun mücadelesini inşallah hep birlikte el ele vererek vereceğiz. Ankara'da bir kardeşiniz, bir genel başkanınız daha var. Hangi hizmet gerekiyorsa destek olacağız. Sivas Belediye Başkanımız da burada, o da desteğini açıkça ifade etti" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve bayram tebriklerinin ardından sona erdi. Kuşçu halkı, seçim öncesi sergilenen bu birlik tablosundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

7 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ SEÇİM

Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede, 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidilecek. 27 siyasi partinin katılacağı ara seçimlerde, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek.