BBP Genel Başkanı Destici, Kuşçu'da MHP Seçim Ofisini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP Genel Başkanı Destici, Kuşçu'da MHP Seçim Ofisini Ziyaret Etti

02.06.2026 13:12  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Haziran'da seçim yapılacak Tokat'ın Kuşçu beldesinde partisinin ve MHP'nin seçim ofislerini ziyaret etti. Destici, seçimlerin dostane geçtiğini belirterek, Kuşçu'nun kalkınması için birlikte çalışacaklarını söyledi.

(TOKAT) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Haziran Pazar günü seçimlerin yenileneceği Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde partisinin seçim ofisini ziyaretin ardından, BBP Kuşçu adayı Ömer Geçit ile MHP seçim ofisini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı ziyaretleri ve belde seçimleri kapsamında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesini ziyaret etti.

BBP adayı Ömer Geçit ile belde halkıyla bayramlaşan Destici, programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim ofisine de ziyarette bulundu.

MHP Belde Belediye Başkan Adayı Hikmet Temizel ve partililer tarafından karşılanan Destici, burada yaptığı konuşmada, Kuşçu'nun tekrar belde statüsü kazanma sürecine değindi. Destici, nüfus azalması nedeniyle düşen beldelik hakkının verilen hukuk mücadelesiyle geri alındığını hatırlatarak, "Önümüzdeki hafta sonu Türkiye'de altı noktada seçim yapılacak, bunlardan biri de Kuşçu. Bu seçimlerin beldemize, Tokat'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim atmosferini değerlendiren Destici, yarışın dostane bir havada geçtiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Gördüğüm kadarıyla burada ittifakımızın iki partisi yarışıyor; MHP adayımız Hikmet Bey ile bizim adayımız Ömer Bey. Her iki arkadaşımız da hizmet gayesiyle yola çıkmış, bu belde için emek vermiş isimler. Biri mevcut muhtarlık görevini yürütüyor, diğeri ise beldelik hakkının geri kazanılması için uzun yıllar mücadele etmiş bir kardeşimiz. Kararı Kuşçulular verecek ve biz hepimiz o karara saygı duyacağız."

Seçimden sonra asıl hedefin Kuşçu'yu kalkındırmak olduğunu ifade eden Destici, bölgedeki gençlerin iş imkanı bularak köylerinde kalması gerektiğini vurguladı. Destici, "Kuşçu'nun ihtiyacı olan hizmetleri buraya nasıl getiririz, göçü nasıl engelleriz; bunun mücadelesini inşallah hep birlikte el ele vererek vereceğiz. Ankara'da bir kardeşiniz, bir genel başkanınız daha var. Hangi hizmet gerekiyorsa destek olacağız. Sivas Belediye Başkanımız da burada, o da desteğini açıkça ifade etti" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve bayram tebriklerinin ardından sona erdi. Kuşçu halkı, seçim öncesi sergilenen bu birlik tablosundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

7 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ SEÇİM

Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede, 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidilecek. 27 siyasi partinin katılacağı ara seçimlerde, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Kuşçu'da MHP Seçim Ofisini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Eyüpsultan’da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Noa Lang değil Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye’de neden hala faaliyette Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Travis Scott konserinden sonra ABD’li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı Yeni bulgu çok insanın başını yakar
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:04:45. #.0.5#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Kuşçu'da MHP Seçim Ofisini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.