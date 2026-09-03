BBP Sivas İl Başkanı Sezerer, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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BBP Sivas İl Başkanı Sezerer, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü kutladı

BBP Sivas İl Başkanı Sezerer, Sivas Kongresi\'nin 107. yıl dönümünü kutladı
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sezerer, Sivas'ın Milli Mücadele'nin en önemli duraklarından olduğunu belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezerer, mesajında, Sivas'ın Milli Mücadele'nin en önemli duraklarından birisi olduğunu belirtti.

Sivas'ın Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Sezerer, şunları kaydetti:

"4 Eylül 1919'da Sivas'ta yakılan bağımsızlık meşalesi, milletimizin 'Ya istiklal ya ölüm' kararlılığının en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Manda ve himayenin reddedildiği, milli iradenin esas alındığı Sivas Kongresi'nin ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BBP Sivas İl Başkanı Sezerer, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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