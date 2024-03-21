BBVA Vakfı işbirliğiyle Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı başladı

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BBVA Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı'na başvurular başladı.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, güncel toplumsal meseleleri disiplinler arası yöntemlerle ele alan Türk sanatçılara yönelik iki yıllık destek programı, araştırma ve üretim için bir platform oluşturarak sanatçılar ile topluluklar arasındaki etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Görsel sanatlar, küratöryel pratikler, tasarım, film, video ve performans alanlarında çalışan sanatçılara açık olan fonlar ile bu yıl sanat, teknoloji ve ekoloji kesişimindeki iki proje desteklenecek.

Bu yılki başvurular, 12 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından seçilen projeler haziran ayında duyurulacak.

Seçilen projelerin her birine 20 bin avroluk fon desteği sağlanacak. Ayrıca İspanya'da iki haftalık bir misafir sanatçı programına katılım ve fon kapsamında üretilen işleri Türkiye ve İspanya'da sergileme imkanı sunulacak.

Programın bu yılki değerlendirme süreci, küratör Vasıf Kortun, Museo de Bellas Artes de Bilbao Direktörü Miguel Zugaza, Museu d'Art Contemporani de Barcelona Direktörü Elvira Dyangani Ose, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia Direktörü Manuel Segade, sanatçı ve küratör Ala Younis, Salt Araştırma ve Programlar Direktörü Fatma Çolakoğlu ve BBVA Vakfı Direktör Yardımcısı Juan Pujol'un yer aldığı seçici kurul tarafından yürütülecek.

Ayrıntılı bilgiye ulaşılabilen "saltonline.org" adresinden başvurular yapılabiliyor.?