Bebek Askeri Helikopterle Nakledildi - Son Dakika
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Bebek Askeri Helikopterle Nakledildi

Bebek Askeri Helikopterle Nakledildi

Siirt'te rahatsızlanan 2,5 aylık bebek, Van'a askeri helikopterle sevk edildi.

04.12.2024 21:47
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Siirt'te rahatsızlanan 2,5 aylık bebek, askeri helikopterle Van'a nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 2,5 aylık K.Y'nin ileri tetkik ve tedavisinin devamı için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi.

Bunun üzerine bebek, Siirt Valiliğince tahsis edilen askeri helikopterle Van'a sevk edildi.

Kaynak: AA

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