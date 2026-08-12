Beijing\'de Yağışlar Nedeniyle Tahliyeler ve Kapanmalar

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle turistik mekanlar ziyarete kapatıldı, otobüs seferleri iptal edildi, inşaat çalışmaları durduruldu ve riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi.

Yetkililerin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, kent genelindeki 151 turistik mekan ve 157 kamp alanı ziyarete kapatıldı. Kırsal bölgelerde faaliyet gösteren 4.100'den fazla konaklama tesisinin faaliyetleri de geçici olarak durduruldu. Kentteki 250 otobüs hattında seferler iptal edilirken, 10 metro hattında trenlere hızlarını düşürme talimatı verildi. Tüm gezi teknesi hizmetleri de askıya alındı.

Beijing'de salı günü öğle saatleri ile çarşamba günü saat 08.00 arasında metrekareye ortalama 23,5 milimetre yağış düştü. Kentte 199,6 milimetre ile en fazla yağış alan bölge Miyun oldu.

Yetkililer, salı günü saat 18.00 itibarıyla dağ köylerinde, alçak kesimlerde ve sel ve jeolojik afet riski taşıyan diğer bölgelerde yaşayanların tahliye edildiğini bildirdi.

271 yaşlı bakım tesisinde kalan 5.000'den fazla kişi tahliye edilirken, engellilere hizmet veren beş tesiste bulunan 280'den fazla kişi de güvenli yerlere nakledildi.

Kent genelindeki 3.357 inşaat projesinin tamamına çalışmalarını askıya alma talimatı verildi. Yetkililer, sel kontrol önlemi olarak rezervuarlardan su tahliyesi yaparak su toplama kapasitesini artırdı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi çarşamba günü sağanak yağışa yönelik turuncu alarmı yeniledi. Şiddetli yağışların ülkenin büyük bölümünde perşembe sabahına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.