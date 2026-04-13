Üye Girişi
Son Dakika Logo

beIN Trio'dan Galatasaray-Kocaelispor Maçındaki Hakem Kararları Yorumları

13.04.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan 1-1 biten maçtaki hakem Oğuzhan Çakır'ın kararları beIN Trio uzmanları tarafından değerlendirildi. Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlar ve hakemin kararları hakkında farklı görüşler ortaya kondu.

beIN Trio, hakem Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray ile Kocaelispor arasında 1-1 sonuçlanan maçtaki kararlarını yorumladı. 14. dakikada İlkay Gündoğan'ın faulünde Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban sarı kart gerektiğini belirtirken, Bahattin Duran uyarının yeterli olduğunu söyledi. 21. dakikada Ahmet Oğuz'a yapılan müdahalede üç uzman da faul olmadığı konusunda hemfikir oldu. Aynı dakikada Smolcic'in elle oynaması penaltı gerektirmezken, 22. dakikada Kocaelispor'un penaltı beklentisinde devam kararı doğru bulundu.

23. dakikada Nonge'ye verilen sarı kart yanlış olarak değerlendirildi. 25. dakikada Agyei'nin faul beklentisinde devam kararı doğru kabul edildi. 28. dakikada Galatasaray'ın penaltı pozisyonunda ihlal görülmedi. 41. dakikada Abdülkerim'in elle oynaması tespit edildi, ancak Torreira'ya yapılan faulde karta gerek olmadığı vurgulandı. 59. dakikada Serdar Dursun'un penaltı beklentisinde devam kararı doğru bulundu.

61. dakikada Dijksteel'in Barış'a faulünde Bahattin Duran ve Deniz Çoban sarı kart gerektiğini belirtirken, Bülent Yıldırım faulün yeterli olduğunu söyledi. 66. dakikada Torreira'nın Agyei'ye faulünde sarı kart tartışması yaşandı. 69. dakikada Sara'nın Keita'ya faulünde sadece faul kararı verilmesi doğru bulundu. 71. dakikada Kocaelispor'un golünde ofsayt olmadığı açıklandı.

77. dakikada Barış Alper'in yerde kalmasıyla ilgili pozisyonda faul ve sarı kart gerektiği, devam kararının yanlış olduğu ifade edildi. 80. dakikada aynı oyuncu için devam kararı doğru bulundu. 85. dakikada Barış Alper'in penaltı beklentisinde hücum faul kararının doğru olduğu vurgulandı. Uzmanlar, maç boyunca hakemin bazı kararlarını desteklerken, bazılarını eleştirerek tartışmalı anları aydınlattı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:39:23. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.