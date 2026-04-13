beIN Trio'dan Galatasaray-Kocaelispor Maçındaki Hakem Kararları Yorumları

beIN Trio, hakem Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray ile Kocaelispor arasında 1-1 sonuçlanan maçtaki kararlarını yorumladı. 14. dakikada İlkay Gündoğan'ın faulünde Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban sarı kart gerektiğini belirtirken, Bahattin Duran uyarının yeterli olduğunu söyledi. 21. dakikada Ahmet Oğuz'a yapılan müdahalede üç uzman da faul olmadığı konusunda hemfikir oldu. Aynı dakikada Smolcic'in elle oynaması penaltı gerektirmezken, 22. dakikada Kocaelispor'un penaltı beklentisinde devam kararı doğru bulundu.

23. dakikada Nonge'ye verilen sarı kart yanlış olarak değerlendirildi. 25. dakikada Agyei'nin faul beklentisinde devam kararı doğru kabul edildi. 28. dakikada Galatasaray'ın penaltı pozisyonunda ihlal görülmedi. 41. dakikada Abdülkerim'in elle oynaması tespit edildi, ancak Torreira'ya yapılan faulde karta gerek olmadığı vurgulandı. 59. dakikada Serdar Dursun'un penaltı beklentisinde devam kararı doğru bulundu.

61. dakikada Dijksteel'in Barış'a faulünde Bahattin Duran ve Deniz Çoban sarı kart gerektiğini belirtirken, Bülent Yıldırım faulün yeterli olduğunu söyledi. 66. dakikada Torreira'nın Agyei'ye faulünde sarı kart tartışması yaşandı. 69. dakikada Sara'nın Keita'ya faulünde sadece faul kararı verilmesi doğru bulundu. 71. dakikada Kocaelispor'un golünde ofsayt olmadığı açıklandı.

77. dakikada Barış Alper'in yerde kalmasıyla ilgili pozisyonda faul ve sarı kart gerektiği, devam kararının yanlış olduğu ifade edildi. 80. dakikada aynı oyuncu için devam kararı doğru bulundu. 85. dakikada Barış Alper'in penaltı beklentisinde hücum faul kararının doğru olduğu vurgulandı. Uzmanlar, maç boyunca hakemin bazı kararlarını desteklerken, bazılarını eleştirerek tartışmalı anları aydınlattı.