Bekin'den ABD-İran Ateşkesi Açıklamaları
Bekin'den ABD-İran Ateşkesi Açıklamaları

08.04.2026 16:16
Doğan Bekin, ABD'nin İran politikasını eleştirerek, ateşkesin bölge barışı için önemli olduğunu belirtti.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkese ilişkin "ABD Başkanı Trump'ın İran karşısındaki başarısızlığı arttıkça Irak ve Libya gibi geçmiş müdahalelerde yanında koşulsuz duran NATO müttefiki ülkelerden yeni asimetrik ittifak girişimleriyle İran'a karşı yardım talebinde bulunmasının sonuçsuz kalması onu büyük çaresizliğin ve açmazın içerisine sokmuş oldu. Sonuç olarak, İslamabad müzakerelerinde İran'ın ortaya koyduğu ilkeler bağlamındaki güçlü iradenin Körfez'deki yeni yol haritasında belirleyici rol oynayacağını ifade etmek isteriz" dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesi değerlendirdi.

Bekin, Pakistan'ın "sofistike anlayışlı" mekik diplomasisi sonucunda on beş günlük ateşkes kararının yürürlüğe girmesinin bölge ve dünya barışı açısından son derece önemli bir adım olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanlış yönlendirmeleri sonucu, İran üzerinde kurmaya çalıştığı siyasi ve askeri baskılarla enerji kaynakları üzerinde hakimiyet kurma düşüncesinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkça ifade edebiliriz. Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Orta Doğu'da özellikle 'Arap Baharı' sonrası ortaya çıkan istikrarsızlık ve parçalanmışlıktan hareketle bölgedeki güç boşluğundan yararlanmak suretiyle İsrail merkezli yeni Orta Doğu stratejik hedefini gerçekleştirebilmek amacıyla en büyük engel olarak gördüğü İran'ı ABD ile birlikte saf dışı bırakabileceğini düşünerek yanlış hesap içerisine girdiğini görmek mümkündür" diye konuştu.

"ABD kuvvet komutanlarının emekliliğe sevk edilmeleri de ABD'nin İran politikasının kısa sürede bir açmaza girdiğini göstermektedir"

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid'in "Netanyahu politik olarak başarısız oldu, stratejik olarak başarısız oldu ve kendine koyduğu tek bir hedefi bile gerçekleştiremedi. Kibir, ihmal ve planlama eksikliğinden kaynaklanan bu siyasi ve stratejik zararı onarmak yıllar alacak" ifadesine atıfta bulunan Bekin, "Bu ifade de gerçeğe ayna tutar niteliktedir. Keza, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in, ABD ve İsrail'in İran'a saldırı kararı almasından sonra ülkesinin İran'a yönelik saldırılarını 'vicdanen destekleyemeyeceğini' belirterek görevinden istifa etmesi ve akabinde kuvvet komutanlarının emekliliğe sevk edilmeleri de ABD'nin İran politikasının kısa süre içerisinde bir açmaza girdiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın ülkeyi bir felaketin ve belirsizliğin eşiğine doğru sürüklemekte olduğunu fark eden birçok önemli siyasi şahsiyetin artık Trump'ın azli konusundaki düşüncelerini açıkça ortaya koymaya başlamasının son derece önemli olduğuna söyleyen Bekin, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Trump'ın İran karşısındaki başarısızlığı arttıkça Irak ve Libya gibi geçmiş müdahalelerde yanında koşulsuz duran NATO müttefiki ülkelerden yeni asimetrik ittifak girişimleriyle İran'a karşı yardım talebinde bulunmasının sonuçsuz kalması onu büyük çaresizliğin ve açmazın içerisine sokmuş oldu. Buna karşılık İran'da her kesimden insanların ölüme meydan okurcasına ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda yek vücut olmaları, ister istemez ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan politikalarının temel motivasyonunu kökten sarsarak savaşın seyrini İran'ın tartışmasız moral belirleyici üstünlüğü olarak önemli bir dinamiğe dönüştürmüş oldu. Sonuç olarak, İslamabad müzakerelerinde İran'ın ortaya koyduğu ilkeler bağlamındaki güçlü iradenin Körfez'deki yeni yol haritasında belirleyici rol olacağını ifade etmek isteriz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
