Bekir Pakdemirli ve Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nı İnceledi - Son Dakika
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Bekir Pakdemirli ve Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nı İnceledi

Bekir Pakdemirli ve Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı\'nı İnceledi

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nın yapımını inceledi. Pakdemirli, barajdaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtirken, Savaş ise mevcut belediye başkanının vaatlerini yerine getirmediğini ve barajın finansmanının büyükşehir belediyesi tarafından sağlanmadığını savundu.

19.03.2024 18:33
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Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nı inceledi.

Savaş'ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Sarıçay Barajı'nda çalışmaların hızla devam ettiğini dile getirdi.

Vatandaşa hizmet noktasında partiye bakılmaksızın kimlerin ne projesi varsa yapma noktasına gittiklerini belirten Pakdemirli, "Yaptıklarımız yani onun bunun projesi diye değil. Gönül isterdi ki 15 yıldır belediye başkanlığı yapan mevcut yönetimin bu konuyla ilgili bir defa Ankara'ya gelip bakanlığımızın kapısını çalıp şunu demeliydi. 'Benim böyle bir vaadim var. Sonra başkan oldum. Anladım ki altından kalkamayacağım. Gelin öncü olun hep birlikte Aydın halkına bu projeyi yapalım.' Bizim Ege insanı çok iyidir ama birlikte hareket edemezler. Birlikte hareket eden illerin hizmet aldığını görüyoruz. Çaldığınız devlet kapısı sizi reddetmez." ifadelerini kullandı.

Mustafa Savaş da mevcut Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2014 yılında Sarıçay Barajı vaadinde bulunduğunu vurgulayarak "2019'a gelindiğinde barajı yapmadığını gördük. 'Niye yapmıyorsun?' dediğimizde yine ses çıkmadı. O zaman biz konuyu size ilettik. Allah razı olsun siz devreye girdiniz ve kısa sürede ihalesi yapıldı. Barajın yapımına başlandı ve bu noktaya geldi. 2014'te vadettiği dönemde başlamış olsaydı şimdi Söke ve Kuşadası'nın içme suyu problemi olmayacaktı. Belediye Başkanı vadettiğini yerine getirmiyor. İşte bunun hesabının sandıkta hepiniz tarafından sorulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, vadettiği projelerin çoğunu yapmadığını savunan Savaş, şöyle devam etti:

"Son günlerde bir de bu Sarıçay Barajı'nın parasının büyükşehir belediyesi tarafından finanse edildiği yönünde beyanlar oluyor. 'Barajı biz yapıyoruz' diyorlar. Barajın yapımında şu anda bir kuruşları yok. Baraj tamamlandığında Kuşadası ve Söke'nin içme suyunu 2060 yılına kadar karşılayacak. Memba suyu kalitesinde içme suyu musluklardan inşallah akacak."

Kaynak: AA

Çevre, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bekir Pakdemirli ve Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nı İnceledi - Son Dakika

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