Beklan Algan, vefatının 16. yılında Aşiyan Mezarlığı'nda anıldı, kızı TAL'ı anlattı - Son Dakika
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Beklan Algan, vefatının 16. yılında Aşiyan Mezarlığı'nda anıldı, kızı TAL'ı anlattı

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Beklan Algan, vefatının 16. yılında Aşiyan Mezarlığı\'nda anıldı, kızı TAL\'ı anlattı
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İBB Şehir Tiyatroları sanatçısı Beklan Algan için vefatının 16. yılında Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene kızı Sevi Algan'ın yanı sıra dostları ve öğrencileri katıldı; Sevi Algan, arşivi Kadir Has Üniversitesine aktarılan TAL hakkında bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı, yazar, eğitmen ve yönetmen Beklan Algan, vefatının 16. yılında Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, anma törenine Algan'ın kızı Sevi Algan'ın yanı sıra sanatçının dostları ve öğrencileri katıldı.

Törende konuşan Sevi Algan, babasının sanatçı kimliğine ve tiyatro alanındaki çalışmalarına ilişkin anılarını paylaşırken, arşivi Kadir Has Üniversitesine aktarılan Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı'na (TAL) ilişkin bilgi verdi.

Algan'ın sanatçı dostları ve öğrencileri de törende onunla yaşadıkları anıları anlattı.

Anma töreni, katılımcıların Algan'ın kabrine çiçek bırakmasının ardından sona erdi.

Tiyatroya adanmış bir yaşam

Erzurum'da 1933'te doğan Beklan Algan, 1952'de Robert Kolejinden mezun oldu. Mühendislik eğitimi için eşi Ayla Algan ile ABD'ye giden sanatçı, tiyatroya ilgisi nedeniyle New York'taki çeşitli tiyatrolarda sahne eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1960'ta dönen Algan, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına katıldı. Language and Culture Center (LCC) Tiyatro Okulu'nda tiyatro eğitmenliği de yapan Algan, 1980'de Şehir Tiyatroları'ndaki görevine son verilmesinin ardından Almanya'ya giderek tiyatro araştırmaları gerçekleştirdi.

Berlin Schaubühne Tiyatrosu'nda 1982'de "Kurban" adlı oyunu yöneten Algan, Türkiye'ye döndükten sonra 1984'te BİLSAK Tiyatro Atölyesi'nin kurucuları arasında yer aldı ve burada eğitmenlik yaptı.

Algan, 1988'de yeniden Şehir Tiyatrolarına katıldı ve burada Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı'nı (TAL) kurarak yönetti. Emekliliğinin ardından da eğitmenlik çalışmalarını sürdüren Algan, 1998'de İBB Şehir Tiyatrolarından emekli oldu.

Tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliğinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alan Algan, "Karanlıkta Uyananlar", "Sevmek Seni", "Halime'yi Samanlıkta Vurdular", "Karanfilli Kadın" ve "Kız Kulesi Aşıkları" filmlerinde oyuncu olarak yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beklan Algan, vefatının 16. yılında Aşiyan Mezarlığı'nda anıldı, kızı TAL'ı anlattı - Son Dakika
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