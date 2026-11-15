Belarus Çevre Bakan Yardımcısı, COP31\'in belirleyici bir önem kazandığını vurguladı

Belarus Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Aliaksei Stasiukevich, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlerin giderek arttığı dönemde COP31 gibi platformların belirleyici önem kazandığını belirtti.

Stasiukevich, Antalya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA'ya yazılı değerlendirmelerde bulundu.

"Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkiler yapıcı, dostane ve karşılıklı yarara dayalı bir nitelik taşımakta." ifadesini kullanan Stasiukevich, iki ülke arasında karşılıklı saygı ve güvene dayanan diyaloğun sağlam temelleri bulunduğunu vurguladı.

Stasiukevich, çevrenin korunması ve iklim gündemi alanlarında işbirliğinin genişletilmesi için büyük bir potansiyel gördüklerine dikkati çekerek, ülkesinin sera gazı emisyonlarının envanterinin çıkarılması, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve bu etkilere uyum sağlanmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi alanlarında önemli bir uygulama deneyimine ve uzmanlığa sahip olduğu bilgisini paylaştı.

Belaruslu yetkili, "Türk ortaklarımızın ilgi göstermesi durumunda, bu alandaki birikimimizi aktif biçimde paylaşmaya, deneyim alışverişinde bulunmaya ve ortak çevre projeleri başlatmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

COP31'in önemi

COP31'in önemine değinen Stasiukevich, "İklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlerin giderek arttığı günümüzde, COP31 gibi platformlar belirleyici bir önem kazanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Stasiukevich, bu konferansların ülkelerin güçlerini birleştirmesine, eş güdümlü çözümler geliştirmesine ve dünyayı iklim değişikliğinin etkilerinden korumak amacıyla en iyi uygulamaları paylaşmasına olanak tanıyan temel küresel mekanizmalar olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin etkin başkanlığı ve Konferansın 31. oturumunun başarılı bir şekilde düzenlenmesi dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a en içten tebriklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullanan Stasiukevich, etkinliğin son derece yüksek organizasyon düzeyini ve heyete gösterilen geleneksel Türk misafirperverliğini büyük takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Stasiukevich, Belarus için bu diyaloğa katılmanın Paris Anlaşması'nın ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin hedeflerine ve ilkelerine bağlılıklarını yeniden teyit etme fırsatı olduğunu bildirdi.

Bu yükümlülüklere azami sorumluluk anlayışıyla yaklaştıklarına işaret eden Stasiukevich, şunları kaydetti:

"Ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik hayata geçirilen sistematik önlemler, Belarus'un sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda üstlendiği yükümlülükleri yalnızca eksiksiz biçimde yerine getirmesini değil, aynı zamanda belirlenen hedeflerin de üzerine çıkmasını sağlamaktadır."

Stasiukevich, bu tür zirvelerin elde edilen sonuçları ortaya koymanın yanı sıra ortak ve sürdürülebilir bir gelecek için uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesine de olanak tanıdığının altını çizdi.