Belçika Bakanı İsrailli Bakanın İnsani Yardımı Engelleme Çağrısına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Belçika Bakanı İsrailli Bakanın İnsani Yardımı Engelleme Çağrısına Tepki Gösterdi

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'ye insani yardımların kesilmesini savunan açıklamalarına tepki gösterdi. Gennez, içinde çocukların da bulunduğu sivillere insani yardımın engellenmesinin 'savaş suçu' olduğunu belirtti.

12.08.2024 13:51
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Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Gazze'ye insani yardımların kesilmesini savunan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki göstererek, içinde çocukların da bulunduğu sivillere insani yardımın engellenmesinin "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Gennez, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in açıklamalarına ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Aralarında çocukların da bulunduğu sivillere insani yardımın engellenmesinin "savaş suçu" olduğunu vurgulayan Gennez, aşırı sağcı İsrail hükümetindeki bakanların bu yönde çağrıda bulunmasına tepki gösterdi.

Gennez, "Bu çağrılar barışçıl bir çözüm için her türlü şansı sabote etmekte ve hem Filistin hem de İsrail halklarının güvenliğini tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuştu.

Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'ye yakıtın kesilmesi gerektiğini 9 ayı aşkın süredir söylediğini vurgulayan Ben-Gvir, "İsrail'in Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulunmuştu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima etmişti.

Kaynak: AA

Belçika, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Bakanı İsrailli Bakanın İnsani Yardımı Engelleme Çağrısına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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