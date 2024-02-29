Belçika Başbakan Yardımcısı: İsrail'in Gazze saldırısı uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor

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Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

De Sutter, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırısını "katliam" olarak nitelendirerek, 100'den fazla ölen sivil karşısında "dehşete düştüğünü" aktardı.

İsrail'in saldırıyla uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgulayan de Sutter, ayrıca saldırının Uluslararası Adalet Divanının (UAD) geçici tedbirlerine "tamamen aykırı olduğunu" ifade etti.

De Sutter, İsrail'in temel insani yardım için kuyrukta bekleyen insanları öldürdüğüne dikkati çekerek, tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Belçikalı milletvekili Marc Botenga da X'ten yaptığı paylaşımda, saldırının "barbarca" olduğunu belirtti.

Botenga, "Bu katliamı durdurun. Askeri ambargo uygulayın. AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasını iptal edin." çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.