Belçika Başbakanı Gazze'de ateşkes ve esirlerin salıverilmesi planı hakkında görüşmeler yaptı - Son Dakika
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Belçika Başbakanı Gazze'de ateşkes ve esirlerin salıverilmesi planı hakkında görüşmeler yaptı

Belçika Başbakanı Gazze\'de ateşkes ve esirlerin salıverilmesi planı hakkında görüşmeler yaptı

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Gazze'de ateşkes ve esirlerin salıverilmesine ilişkin plan hakkında görüşmeler yaptı. De Croo, görüşmelerde insani yardımların dağıtımını geliştirme fırsatlarını ve Gazze'nin gelecekte Filistin Yönetimi tarafından idaresini ele aldıklarını ifade etti. Belçika Başbakanı, Filistinlilerin müzakerelerin sadece ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına değil, aynı zamanda Filistin topraklarının yönetimine, insani yardıma erişime, güvenlik garantisine ve okulların yeniden inşasına da odaklanmasını istediklerini belirtti. De Croo, görüşmelerin sonuçlarını ABD Başkanı Joe Biden'a ileteceğini söyledi.

04.06.2024 15:41
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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Gazze'de ateşkes ve esirlerin salıverilmesine ilişkin plan hakkında Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü.

De Croo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Başbakanı Mustafa ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'de insani yardımların dağıtımını geliştirme fırsatlarını ve Gazze'nin gelecekte Filistin Yönetimi tarafından idaresini ele aldıklarını ifade etti.

Daha sonra Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya konuşan de Croo, şunları kaydetti:

"Filistinliler bu planı, iki tarafı masa etrafında bir araya getirmek için iyi bir temel olarak görüyor. Ancak müzakerelerin yalnızca ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına değil, aynı zamanda Filistin topraklarının yönetimine, insani yardıma erişime, güvenlik garantisine ve okulların yeniden inşasına da odaklanmasını istiyorlar çünkü bugün yüzbinlerce çocuk eğitime erişemiyor."

De Croo, geçen hafta Washington'a giderek ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Belçika Başbakanı, Biden'ın kendisinden Filistin'i müzakere masasına oturmaya ikna etmesini istediğini söylemişti.

Belçika basınına göre, de Croo, görüşmesinin sonuçlarını Biden'a bildirecek.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirten Biden, bunun ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika Başbakanı Gazze'de ateşkes ve esirlerin salıverilmesi planı hakkında görüşmeler yaptı - Son Dakika

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