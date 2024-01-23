 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Belçika Başbakanı: Gazze'deki insani kayıplar ateşkesi gerektiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika Başbakanı: Gazze'deki insani kayıplar ateşkesi gerektiriyor

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Gazze'deki insani kayıpların artması nedeniyle ateşkes çağrısında bulundu. De Croo, ayrıca Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini ve Avrupa'da popülist partilerin yükselişinin tehlikeli olduğunu belirtti.

Belçika Başbakanı: Gazze\'deki insani kayıplar ateşkesi gerektiriyor
23.01.2024 - 22:33,
Abone Ol

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Gazze'deki insani kayıpların ulaştığı sayının artık ateşkesi gerektirdiğini belirterek, "Son 20 yılda iki devletli çözüm için çalışılacak en uygun zaman şimdi. Şimdi bunu kullanalım. Lütfen şiddeti durduralım." dedi.

De Croo, Londra Ekonomi ve Siyasi Bilimler Okulu'nda (LSE) düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını başlatmasıyla ekonomik alanda attığı adımların, Rusya'yı savaş ekonomisine geçmeye mecbur bıraktığını kaydeden de Croo, AB'nin önceliklerinden birinin gerektiğinde Avrupa'nın savunmasını sağlayacak askeri yatırımları besleyecek ekonomik altyapının oluşturulması olduğunu söyledi.

Ayrıca Avrupa savunma sanayisinin ve ortak stratejisinin geliştirilmesinin önemli olduğunun altını çizen de Croo, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini aktardı.

Alexander de Croo, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini de savundu.

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi ihtimaline yönelik soru üzerine de Croo, "Demokrasiye saygı duymak zorundasınız. Umalım ki sonuç ne olursa olsun yıllar önce Kongre binasında yaşananları bir daha görmeyelim. Biz Avrupalılar için soru nasıl tepki vereceğimiz. Hazır olmalı ve rahat olmalıyız." diye konuştu.

"İki devletli çözüm için en uygun zaman şimdi"

De Croo, AB'nin Orta Doğu'daki gelişmeler hakkındaki tutumunu, dönem başkanı olan Belçika'nın nasıl etkileyeceği yönündeki soru üzerine de İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez'le bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Hem 7 Ekim'deki saldırılara karşı çıkıp esirlerin serbest bırakılmasını istediğini hem de askeri operasyonların sivil kayıplar verilmeden yapılması gerektiğini savunduğunu söyleyen de Croo, "Bu tarz çatışmalarda bir tarafa ya da diğer tarafa çekilirsiniz. Ben bir tarafı desteklemiyorum. Desteklediğim taraf insan yaşamıdır. (Gazze'de) Bu sayıda insan ölmüşse, 100 gün gibi bir sürede günlük yüzlerce çocuğa denk gelecek şekilde 10 bin çocuk ölmüşse bu durum bir ateşkes gerektirir. Belçika'nın pozisyonu budur." diye konuştu.

De Croo, geçen kasımda çatışmalara verilen insani ara sayesinde çok sayıda esirin serbest bırakıldığını ve Gazze'ye insani yardımların girdiğini de dile getirerek, "Şiddet durmalı, insani yardımların girişleri sağlanmalı, esirler serbest bırakılmalı. Son 20 yılda iki devletli çözüm için çalışılacak en uygun zaman şimdi. Şimdi bunu kullanalım. Lütfen şiddeti durduralım. İsrail'in nüfusunu tehdit eden terör tehdidini yok etmek istemesini anlıyorum, haklı bir endişe ama şu anki operasyonlar buna katkı sağlıyor mu, ikna edilmem gerekecek." ifadelerini kullandı.

"5 yıl önce duyduğumda kulaklarımı tıkadığım bazı şeyler artık normalleşiyor"

De Croo, Avrupa Parlamentosu için yapılacak seçimlerde popülist partilerin temsil oranının yükselmesi öngörüsüne yönelik soru üzerine de "Popülist partiler zaten Avrupa Parlamentosu'nda. Burada birkaç tehdit var. Bunlardan birisi popülist mesajın ana akım haline gelmesi. Şu an Avrupa'da bu yaşanıyor. Bundan 5 yıl önce duyduğumda kulaklarımı tıkadığım bazı şeyler artık normalleşiyor. Bence bu durum çok tehlikeli." değerlendirmesini yaptı.

Popülist partilerin yönettiği ülkelerde bazı temel hakların kısıtlandığını anlatan de Croo, "Hayatımızın bir noktasında bir şekilde azınlık olabiliriz. Sizin başınıza gelmeyeceğini düşünebilirsiniz ama bir noktada azınlık olabilirsiniz ve haklarınız kısıtlanabilir. O yüzden dikkatli olmak gerek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Belçika, Gazze, Avrupa Birliği, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Başbakanı: Gazze'deki insani kayıplar ateşkesi gerektiriyor - Son Dakika


10:01
OMEGA gemisi Şangay açıklarında çatışma sonucu battı OMEGA gemisi Şangay açıklarında çatışma sonucu battı
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında

Son Dakika
10:01 OMEGA gemisi Şangay açıklarında çatışma sonucu battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:22:58. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika Başbakanı: Gazze'deki insani kayıplar ateşkesi gerektiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement