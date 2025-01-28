Belçika Büyükelçiliği'ne Saldırı

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Belçika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'daki büyükelçiliğinin saldırıya uğradığı bildirildi.

Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin büyükelçiliği dahil olmak üzere başkentte bulunan birçok büyükelçilik yakınında "şiddetli gösterilerin" devam ettiği belirtildi.

Belçika Büyükelçiliğinin kapısının ateşe verildiği aktarılan açıklamada, yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ve personel ile ziyaretçiler için "herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, Bakanlığın gelişmeleri yakından takip ettiği ve Kinşasa'daki Belçika Büyükelçiliği ile KDC'li yetkililerle temas halinde olunduğu ifade edildi.

Büyükelçiliğin KDC'li yetkililerden "derhal daha fazla güvenlik önlemi" talep ettiği bilgisi verilen açıklamada, bu talebe olumlu yanıt verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kongolu yetkililere diplomatik binaları ve personeli koruma görevlerini de hatırlattık. Her zaman olduğu gibi, elçilik personelinin ve Belçika toplumunun güvenliğini korumak önceliğimizdir." ifadesine yer verildi.

Ülkede yaşayan Belçika vatandaşlarına da evlerinden çıkmamalarının tavsiye edildiği açıklamada, "Ülkedeki durum istikrara kavuşuyor gibi görünmektedir." denildi.

Kinşasa'da, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba ve Ruanda'ya karşı geniş katılımlı protestolar gerçekleştirilmişti. Başkentin çeşitli noktalarında toplanan göstericiler, M23'ün Goma şehrini kuşatmasını ve isyancılara destek verdiği iddia edilen Ruanda'yı kınamıştı.

Göstericiler, Fransa'nın başkentte bulunan büyükelçiliğinin bazı kısımlarını ateşe vermişti.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.