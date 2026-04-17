Belçika Büyükelçisi Erciyes'i Ziyaret Etti

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve beraberindeki heyet, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları inceledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van de Velde ve beraberindeki heyet, Erciyes Kayak Merkezi'ni gezerek, bölgedeki turizm yatırımları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaret sırasında heyete, Erciyes'in turizm potansiyeli, uluslararası konumu ve geleceğe yönelik projeleri hakkında sunum gerçekleştirildi.
