Belçika'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Belçika'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Belçika\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

20.04.2025 18:37
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından TOBB Brüksel Temsilciliği'nde düzenlenen etkinliğe, Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı 1. Müsteşar Mehmet Özgür Çakar ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim'in yanı sıra çok sayıda davetli, çocuklar ve aileleri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile çeşitli Türk halk dansları icra edildi, Türk ve yabancı uyruklu çocuklardan oluşan koro şarkılar söyledi.

Maslahatgüzar Çakar, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutlayarak " Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıl dönümü olan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı burada sizlerle birlikte kutlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

23 Nisan'ın ülke tarihi için yalnızca millet iradesinin tecelli ettiği tarihi bir dönüm noktası değil aynı zamanda Atatürk'ün çocuklara verdiği önemin en anlamlı göstergesi olduğunu ifade eden Çakar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü çocuklara armağan ederek sadece onlara beslediği büyük sevgiyi göstermekle kalmamış, bu demokrasi ve egemenlik mirasını geleceğimiz olan çocuklarımıza emanet ederek onlara duyduğu güveni ortaya koymuştur." diye konuştu.

Çakar, cumhuriyet ve kendi kendini yönetme hakkının büyük savaşlar ve uğraşlar neticesinde elde edildiğini vurgulayarak, bunu mümkün kılan başta Atatürk olmak üzere tüm şehitler ve gazilere şükranlarını sundu.

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kültürel kimliklerinin korunmasının önemine işaret eden Çakar, "Türkçe dilini öğrenmeleri, tarihimize, değerlerimize ve milli bayramlarımıza sahip çıkmaları bu kimliğin temel taşlarındandır." ifadesini kullandı.

Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hümeyra Altuntaş Kıran da 23 Nisan'ın herkes için büyük ve özel bir gün olduğuna işaret ederek "23 Nisan 1920, yurdun dört bir yanı halen işgal altındayken Türk milletinin işgallere boyun eğmeyeceğinin ve egemenliğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği üzere kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya duyurulduğu gün olarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir." ifadelerini kullandı.

Altuntaş Kıran, 23 Nisan'ın, ayrıca dünyada çocuklara hediye edilen ilk bayram olduğunu anımsatarak bunun, Atatürk'ün çocuklara olan sevgisi, güveni ve verdiği değerin göstergesi olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

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