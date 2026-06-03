Belçika'da Akademisyenlerden İsrail'e Boykot Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Akademisyenlerden İsrail'e Boykot Çağrısı

03.06.2026 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 bin 500'den fazla akademisyen, Belçika üniversitelerinin İsrail ile bağlarını kesmesini istedi.

Belçika'da 4 bin 500'den fazla öğrenci ve akademisyen, ülkedeki yüksek öğrenim kurumlarından İsrail ile akademik bağlarını kesmelerini istedi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, akademisyenler, öğrenciler ve kamuoyunca tanınan bazı isimlerin imzasını taşıyan açık mektuba, 1100'den fazla profesörün yanı sıra filozof Slavoj Zizek, gazeteci Rudi Vranckx ve yazar Ish Ait Hamou'nun da aralarında bulunduğu 4 bin 500'den fazla kişi imza attı.

Açık mektupta, Anvers Üniversitesi, Gent Üniversitesi ve Brüksel Özgür Üniversitesinin nisanda Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile hukuk profesörü Noura Erakat'a fahri doktora unvanı vermesine atıfta bulunuldu.

Üniversitelerin bu adımla "işgal, apartheid, kitlesel şiddet ve soykırım karşısında uluslararası hukuk, insan hakları ve kurumsal sorumluluğa bağlılıklarını gösterdiği" ifade edilen mektupta, "Ancak tarih yalnızca törenlerle yazılmaz. Alkışlar dindikten sonra Albanese ve Erakat'a verilen payenin sonuçları artık göz ardı edilemez." değerlendirmesi yer aldı.

Mektupta, Filistin'deki durumun "giderek kötüleştiği" belirtilerek, İsrail'in bölgedeki eylemlerine de değinildi.

İmzacıların, İsrail'in İran'a karşı yasa dışı savaş yürüttüğü, Lübnan'daki ateşkesi defalarca ihlal ettiği ve "Gazze Doktrini" olarak nitelendirdikleri yaklaşımı Lübnan'a genişlettiği aktarıldı.

Açık mektupta, Belçika'daki üniversite ve yüksekokulların İsrail ile tüm akademik işbirliklerini derhal sonlandırması ve yeni işbirlikleri için acilen moratoryum ilan etmesi talebinde bulunuldu.

İmzacılar ayrıca Dell, Teva ve Microsoft'un da aralarında bulunduğu şirketlerle yapılan sözleşmelerin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Mektupta Avrupa düzeyinde koordineli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği belirtilerek rektörlerden, Belçika hükümetini uluslararası hukuka uyulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaya çağırmaları istendi.

Bu tedbirlerin, Uluslararası Adalet Divanının bağlayıcı hukuki yükümlülüklerine uygun şekilde gerektiğinde tek taraflı adımları da içermesi gerektiğinin altı çizildi.

Mektupta, bunun 2028-2034 dönemini kapsayacak AB'nin Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programına ilişkin müzakereler bakımından özellikle acil olduğu kaydedildi.

Üniversitelerin Filistin'deki bilgi birikiminin ve yükseköğretim kurumlarının yeniden inşasına aktif katkı sağlaması gerektiği de mektupta yer aldı.

İmzacılar, benzer taleplerin daha önce de gündeme getirildiğini hatırlattı.

Belçika'da, Ocak 2025'te, 1200'den fazla profesör ve 40 fahri doktora sahibi dahil 7 binden fazla akademisyenin üniversitelere İsrail ile işbirliklerini sonlandırma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

Mektupta, "Bu talepler yeni değil. Sadece aciliyet arttı. Filistinli meslektaşlarımızın dayanışma ve adalet çağrılarına kulak vermeli ve İsrail'in cezasızlığına son vermeliyiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Belçika, İsrail, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Akademisyenlerden İsrail'e Boykot Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan’da Ekvador’dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Macaristan'da Ekvador'dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bursa’da yıldırım düştü, 6 koyun öldü Bursa'da yıldırım düştü, 6 koyun öldü
Ersun Yanal’dan Süper Lig’e geri dönüş sinyali Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali
Özgür Özel’in “iğrenç bıyıklı“ sözlerine Atakan Sönmez’den yanıt Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt
Meclis’te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında ’hırsızlık’ tartışması Meclis'te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında 'hırsızlık' tartışması
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi

19:50
Bu gece İstanbul’a geliyor Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:32
Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası’na gittiler
Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler
19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 20:21:13. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Akademisyenlerden İsrail'e Boykot Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.