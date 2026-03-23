Belçika'da Askerler Yahudi Toplumu İçin Sokağa İniyor
Belçika'da Askerler Yahudi Toplumu İçin Sokağa İniyor

23.03.2026 12:54
Brüksel ve Anvers'te Yahudi yerleşimlerin güvenliği için 200 asker göreve başlayacak.

Belçika'nın Brüksel ve Anvers kentlerinde Yahudi toplumunun yoğun olarak bulunduğu yerlerin güvenliğini sağlamak için 200 asker bugün sokağa iniyor.

İngilizce yayın yapan Brussels Times'ın haberine göre, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'ın duyurusunun ardından başlatılan uygulamanın geçici olması öngörülüyor.

200 askerin ilk etapta sinagoglar, okullar ve Yahudi toplumunun yoğun bulunduğu diğer hassas noktalarda görev yapması, uygulamanın Brüksel ve Anvers'in ardından Liege kentine de genişletilmesi bekleniyor.

Uygulama kapsamında askerlerin demir yolu polisi ile büyük çaplı entegre polis operasyonlarına destek vermesi, 3 aylık sürenin ardından sahadaki asker sayısının 90'a düşürülmesi öngörülüyor.

Savunma Bakanı Francken ile İçişleri Bakanı Bernard Quintin, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, özellikle Yahudi toplumuna ait ibadethane ve eğitim kurumlarının korunması amacıyla askerlerin devreye alınacağını duyurmuştu.

Francken, uygulamanın geçici olacağını vurgulayarak "Amaç bunun gerçekten geçici olması. Sokaklarımızda her gün yüzlerce askeri görevlendiremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:53
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
