Belçika\'da Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye saldırısını protesto etti

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Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine kara saldırısının durdurulması talebiyle eylem başlattı.

Başkent Brüksel'in köklü yükseköğrenim kurumlarından Brüksel Özgür Üniversitesinde öğrenciler, kampüsün merkezindeki Fizik Eğitimi Enstitüsünü "işgal ettiklerini" duyurdu.

"Filistin'e destek vermek insanlığın yanında durmaktır" yazılı döviz açan öğrenciler, sabah saatlerinde Filistin bayraklarıyla üniversite girişinde toplanarak sloganlar attı.

Daha sonra işgal ettikleri binada toplanan öğrenciler, açıkladıkları bildiride "İsrail'in 1,5 milyon Filistinlinin sıkıştığı Refah kentine kara saldırısının durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapmayı amaçladıklarını" dile getirdi.

Eylemin 3 gün sürmesini planladıklarını ifade eden öğrenciler, bu sürede derslere girmeyeceklerini duyurdu.

"Refah'taki insanlara desteğimizi göstermek için de buradayız"

Leyla isimli Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi, AA muhabirine şunları söyledi:

"Devam eden soykırıma ve 75 yıldır süren Filistin'in işgaline karşı dünyanın dört bir yanındaki yoldaşlarımız ve öğrencilerin yükselen direnişine desteğimizi gösteriyoruz. Refah'taki insanlara desteğimizi göstermek için de buradayız. Şu anda Siyonist oluşumun ağır bombardımanı altındalar. Orada yerinden edilmiş tüm insanlara, ailelere ve çocuklara desteğimizi göstermek için buradayız.Üniversitemizden Siyonist oluşumla olan tüm ekonomik bağlarını kesmelerini istiyoruz."

Nena isimli Gıda Diyetisyenlik Bölümü öğrencisi de "Bizler burada her şeyden önce üniversitemizden Siyonist kuruluşlarla tüm bağlarını ve diğer işbirliklerini sonlandırmasını talep etmek için bulunuyoruz. Bu bizim öncelikli isteğimiz. Çünkü üniversite ancak bunu yapabilir. Ayrıca, diğer kuruluşlarla gelecekte yapılacak işbirlikleri konusunda da tam şeffaflık talep ediyoruz." diye konuştu.

Hukuk Bölümü öğrencisi David de ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterileri çerçevesinde bir araya geldiklerini belirterek, "Bu soykırımın kınanması çok önemli. Kaç gün, kaç hafta ya da kaç ay gerekiyorsa, sonuna kadar burada olmaya kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Gent Üniversitesinde de eylem başlatılmıştı

Belçika'nın Gent Üniversitesinde de öğrenciler, dün okul yönetiminin İsrail'de soykırıma doğrudan ya da dolaylı suç ortaklığı yapan kuruluşlarla tüm bağlarını açıklaması ve bunları kesmesi amacıyla eylem başlattıklarını duyurmuştu.

Öğrenciler, çadırları ile 3 gün kampüsteki ana binada kalacaklarını bildirmişti.