Belçika'da büyük orman yangını: 2,700 hektar etkilendi

Belçika'nın doğusundaki Hautes Fagnes (Yüksek Fens) bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen alan 2 bin 700 hektarı aşarken yangınla mücadele havadan ve karadan sürüyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, Liege vilayetinde yer alan ülkenin en büyük doğa koruma alanı Hautes Fagnes'te cuma günü başlayan yangın halen kontrol altına alınamadı.

Bölgeye ülkenin farklı yerlerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangınla mücadeleye asker, polis ve çiftçiler de destek veriyor.

Belçika, yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirirken bu kapsamda bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Son verilerine göre, yangından etkilenen alan 2 bin 700 hektarı geçti.

Halen kontrol altına alınamayan yangın, 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını geride bırakarak Belçika'da kayıtlara geçen en büyük yangın oldu.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, Waimes belediyesine bağlı Sourbrodt ile Bütgenbach'ın bazı bölgelerinde yaşayanlardan tedbir amacıyla evlerini tahliye etmeleri istendi.

Tahliye edilenlerin barınması için yakınlardaki bir spor salonu kullanıma açılırken bölgedekilere kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları tavsiye edildi.

Yangın nedeniyle bölgedeki kara yollarının bazı kesimleri trafiğe kapalı tutuluyor.