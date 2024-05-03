Belçika'da Frontex'in sınır kontrollerine izin veren yasa tasarısı onaylandı - Son Dakika
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Belçika'da Frontex'in sınır kontrollerine izin veren yasa tasarısı onaylandı

Belçika\'da Frontex\'in sınır kontrollerine izin veren yasa tasarısı onaylandı

Belçika'da Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in ülkedeki havalimanları, limanlar ve bazı tren istasyonlarında sınır kontrolleri yapmasına izin veren yasa tasarısı onaylandı. Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Frontex'in zorunlu geri dönüşler ve sınır kontrollerini sağlamak amacıyla Belçika polisiyle çalışacağını belirtti. Frontex görevlilerinin faaliyetleri, Belçikalı polis memurlarının yetkisi altında gerçekleşecek ve sayıları 100 ile sınırlı tutulacak.

03.05.2024 12:57
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Belçika'da Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in ülkedeki havalimanları, limanlar ve bazı tren istasyonlarında sınır kontrolleri yapmasına izin veren yasa tasarısı onaylandı.

Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Federal Mecliste Frontex yasasının geçtiğini duyurdu.

Verlinden, Frontex'in zorunlu geri dönüşler ve sınır kontrollerini sağlamak ve sınır güvenliğini güçlendirmek amacıyla Belçika polisiyle çalışacağını belirtti.

Bakan Verlinden tarafından sunulan tasarıyla Frontex mensuplarının havalimanlarında, limanlarda, Brüksel'den Fransa, İngiltere, Almanya ve Hollanda'ya hızlı tren seferlerinin gerçekleştirildiği "Brüksel-Midi (Güney)" Tren İstasyonu'nda sınır kontrolleri yapması mümkün olacak.

Frontex görevlilerinin faaliyetleri, Belçikalı polis memurlarının yetkisi altında gerçekleşecek ve sayıları 100 ile sınırlı tutulacak.

Belçika'nın sığınmacı politikası, uzun süredir bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarca eleştiriliyor. AB sınırlarında insan hakları ihlalleriyle adını sıkça duyuran Frontex'in bu sisteme entegre edilmesi, sivil toplum kuruluşlarının yoğun tepkisine neden olmuştu.

Kaynak: AA

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