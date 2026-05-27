Belçika'da Sığınma Başvuruları Uzun Süre Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Sığınma Başvuruları Uzun Süre Bekliyor

27.05.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da sığınma başvurularının üçte biri 2 yıldan fazla beklerken, toplam bekleme süresi 17 ayı aştı.

Belçika'da sığınma başvurusu yapanların yaklaşık üçte birinin, dosyalarının sonuçlanması için iki yıldan fazla beklediği bildirildi.

Flamanca yayımlanan Het Nieuwsblad gazetesinin paylaştığı verilere göre, ülkedeki sığınmacılar, başvurularına ilişkin karar için ortalama 17 aydan fazla yani 533 gün bekliyor.

Bu yılın ilk üç ayını kapsayan ön verilere göre, haklarında karar verilen başvuru sahiplerinin yüzde 30'u en az iki yıl bekledi.

Flaman Yeşiller Partisi mensubu Matti Vandemaele, gecikmelerin başvuruların ilk incelemesini yapan Göçmenlik Ofisi ile nihai kararları veren Mülteciler ve Vatansızlar Genel Komiserliğindeki personel eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Her iki kurum da personel eksikliğinin giderildiğini ancak ciddi dosya yığılmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ocak ayı itibarıyla iki kurumda on binlerce başvurunun halen sonuçlandırılmayı beklediği ifade edildi.

İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt ise hükümetin süreçleri hızlandırmak, kabul sürelerini azaltmak ve uzun vadeli yapısal tasarruf sağlamak amacıyla iltica hizmetlerine yatırım yaptığını söyledi.

2024'te rekor sayıda sığınma başvurusu

Avrupa Birliği'nin (AB) 12 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni Göç ve İltica Paktı kapsamında iltica prosedürlerinin prensip olarak 6 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Resmi verilere göre, Belçika'daki sığınma başvuruları, 2024'te 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak yaklaşık 40 bin kişi olarak kaydedilmişti.

Belçika'daki sığınmacı krizi

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.

Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolduğu gerekçesiyle yaşları ve cinsiyetleri fark etmeksizin bu kişiler sokaklarda yatmak zorunda bırakılıyor.

Belçika devleti, Brüksel mahkemelerinde kazanılan binlerce dava ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) çıkardığı çok sayıda ihtiyati tedbir kararına rağmen krizin çözümü için adım atmıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Belçika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Sığınma Başvuruları Uzun Süre Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel’den: Biraz bilirim bu işleri Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel'den: Biraz bilirim bu işleri
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle ''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 14:16:44. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika'da Sığınma Başvuruları Uzun Süre Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.