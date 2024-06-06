Belçika'da Sivil Toplum Örgütleri Filistin Devletinin Tanınmasını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika'da Sivil Toplum Örgütleri Filistin Devletinin Tanınmasını İstedi

Belçika\'da Sivil Toplum Örgütleri Filistin Devletinin Tanınmasını İstedi

Belçika'da 26 sivil toplum organizasyonu, Başbakan Alexander de Croo'dan Filistin devletini 'vakit kaybetmeden' tanımasını istedi. Belçika-Filistin Derneği ve Hıristiyan İşçi Hareketi isimli organizasyonların öncülüğünde de Croo'ya hitaben bir çağrı kaleme alındı. Sivil toplum organizasyonları, bu tanımanın 'Belçika'nın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesini teşvik etme yükümlülüğünü yansıtacağını' vurguladı. İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

06.06.2024 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da 26 sivil toplum organizasyonu, Başbakan Alexander de Croo'dan Filistin devletini "vakit kaybetmeden" tanımasını istedi.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, Belçika-Filistin Derneği ve Hıristiyan İşçi Hareketi isimli organizasyonların öncülüğünde de Croo'ya hitaben bir çağrı kaleme alındı.

Aralarında dernek ve sendikaların da yer aldığı 26 organizsyon tarafından imzalanan metinde, de Croo, Filistin devletini "vakit kaybetmeden" tanımaya çağrıldı.

Sivil toplum organizasyonları, bu tanımanın "Belçika'nın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesini teşvik etme yükümlülüğünü yansıtacağını" vurguladı.

Belçika'da Kasım 2023'te, Filistin'in tanınması üzerine çalışmaların sürdüğü duyurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, konuya ilişkin açıklamalarında, ülkedeki bölgesel hükümetler arasında bu uzlaşının mevcut olduğunu ancak tanıma duyurusunun "doğru zamanda" yapılacağını tekrarlıyor.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Filistin, Slovenya, İspanya, Belçika, Norveç, Sivil Toplum, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Sivil Toplum Örgütleri Filistin Devletinin Tanınmasını İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
20:59 TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
19:31 Biden yine bildiğiniz gibi Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:28 Icardi ile bizzat görüşmüş Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 22:11:19. #1.12#
SON DAKİKA: Belçika'da Sivil Toplum Örgütleri Filistin Devletinin Tanınmasını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement