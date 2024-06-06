Belçika\'da Sivil Toplum Örgütleri Filistin Devletinin Tanınmasını İstedi

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Belçika'da 26 sivil toplum organizasyonu, Başbakan Alexander de Croo'dan Filistin devletini "vakit kaybetmeden" tanımasını istedi.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, Belçika-Filistin Derneği ve Hıristiyan İşçi Hareketi isimli organizasyonların öncülüğünde de Croo'ya hitaben bir çağrı kaleme alındı.

Aralarında dernek ve sendikaların da yer aldığı 26 organizsyon tarafından imzalanan metinde, de Croo, Filistin devletini "vakit kaybetmeden" tanımaya çağrıldı.

Sivil toplum organizasyonları, bu tanımanın "Belçika'nın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesini teşvik etme yükümlülüğünü yansıtacağını" vurguladı.

Belçika'da Kasım 2023'te, Filistin'in tanınması üzerine çalışmaların sürdüğü duyurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, konuya ilişkin açıklamalarında, ülkedeki bölgesel hükümetler arasında bu uzlaşının mevcut olduğunu ancak tanıma duyurusunun "doğru zamanda" yapılacağını tekrarlıyor.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.