Belçika'da Tarihi Orman Yangını - Son Dakika
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Belçika'da Tarihi Orman Yangını

Belçika\'da Tarihi Orman Yangını
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High Fens bölgesindeki yangında 2.700 hektar alan kül oldu, 600 kişi tahliye edildi.

BRÜKSEL, 16 Ağustos (Xinhua) -- Belçika'nın doğusundaki High Fens bölgesinde çıkan ülke tarihinin en büyük orman yangınında cumartesi akşamı itibarıyla yaklaşık 2.700 hektar alan kül olurken, yaklaşık 600 kişi tahliye edildi.

Liege Valiliği cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, günün erken saatleri itibarıyla yanan alanın 1.600 hektar olduğunu, alevlerin yayılmayı sürdürmesiyle bu alanın genişlediğini bildirdi.

Yerel yetkililer, yangının Belçika tarihinde kayda geçen en büyük orman yangını olduğunu bildirdi. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, ülkede 2011 yılında yaşanan büyük orman yangınında yaklaşık 1.400 hektarlık alan zarar görmüştü.

Almanya sınırına yakın High Fens doğa koruma alanında cuma günü yerel saatle 14.00 sularında çıkan yangına müdahale çalışmaları cumartesi günü de sürdü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yön değiştiren rüzgar ve yoğun dumanın çevreyi tehdit etmesi üzerine yakındaki yerleşim yerlerinden yaklaşık 600 kişi tahliye edildi. Bölgedeki turistlere alanı terk etmeleri tavsiye edilirken, çocuklara yönelik birçok yaz kampı da boşaltıldı.

Yerel yetkililer, doğa koruma alanının engebeli yapısının ekiplerin yangına geleneksel yöntemlerle yakın mesafeden müdahale etmesini zorlaştırdığını belirtti. Rüzgarların da çalışmaları güçleştirdiği ve yangının yayılma riskini artırdığı ifade edildi.

Belçika, uluslararası yardım talebiyle AB Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktu. AB Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Çekya, İsveç ve Hollanda'dan yangın söndürme uçaklarının gönderildiğini bildirdi.

Belçika'nın dört bir yanından itfaiye ekiplerinin yanı sıra komşu Almanya ve Lüksemburg'dan gelen ekipler de çalışmalara katıldı. Belçika ordusu ile bölgedeki çiftçiler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ülkede bu hafta etkili olan sıcak hava dalgasıyla birlikte cuma günü sıcaklıklar yer yer 37 dereceye ulaştı. Sıcak ve kurak hava koşullarının orman yangınlarının hızla yayılma riskini artırdığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Belçika'da Tarihi Orman Yangını - Son Dakika

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