Belçika'da yaşayan Filistinli doktor, eşi ve dört çocuğunun tahliyesi için dava açtı - Son Dakika
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Belçika'da yaşayan Filistinli doktor, eşi ve dört çocuğunun tahliyesi için dava açtı

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Belçika'da mülteci statüsündeki kanser hastası Filistinli doktor, aile birleşimi vizesi olan eşi ve dört çocuğunun Gazze'den tahliyesi için Brüksel Asliye Mahkemesine başvurdu. İki yıldır ailesinden ayrı olan doktorun davası 13 Kasım Cuma günü görülecek.

Belçika'da mülteci statüsüne sahip Filistinli doktor Muhammed Ayeş, aile birleşimi kapsamında vize verilen eşi ve dört çocuğunun Gazze Şeridi'nden tahliye edilmesi için Belçika devletinin harekete geçmesi amacıyla dava açtı.

The Brussels Times'ın haberine göre, Belçika'da yaşayan ve kanser tedavisi gören Ayeş, iki yıldır ayrı olduğu eşi ve dört çocuğuyla yeniden bir araya gelmeyi bekliyor.

Aile birleşimi kapsamında Belçika vizesi alan eşi ve çocukları, Gazze'den çıkamadıkları için ülkeye gelemiyor.

Agresif ve ilerleyen bir kanser türüyle mücadele eden Ayeş, ailesinin tahliyesi için Belçika devletinin harekete geçmesini sağlayacak karar alınması amacıyla Brüksel Asliye Mahkemesine başvurdu.

Davanın 13 Kasım Cuma günü görülmesi bekleniyor.

Ayeş'e destek veren bir grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, ailenin insani ve tıbbi açıdan ağır koşullarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yakınlarını yeniden göremeden kaybetme korkusunun, Ayeş'in hastalığından kaynaklanan fiziksel acılarını artırdığı ve iyileşme şansını azalttığı ifade edildi.

Açıklamada, hastalığın ilerlemesi nedeniyle ailenin yeniden bir araya gelme fırsatını kaybetme riskinin davaya insani ve tıbbi açıdan aciliyet kazandırdığı vurgulandı.

Davanın, ailenin durumunun yanı sıra aile hayatının korunması, çocuğun üstün yararı ve aile birleşimi hakkının fiilen kullanılmasına ilişkin temel soruları da gündeme getirdiği kaydedildi.

Belçika'da federal hükümet ortakları, Gazze'den tahliyelerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot tahliyelerin yeniden başlatılmasını savunurken, Göç ve İltica Bakanı Anneleen Van Bossuyt, özellikle öğrencilerin tahliyesinin yeni iltica ve aile birleşimi başvurularına yol açabileceğini ve diğer çatışma bölgeleri için emsal oluşturabileceğini ileri sürüyor.

Kaynak: AA
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