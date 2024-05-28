Belçika\'daki Brüksel Özgür Üniversitesi, İsrail ile akademik ilişkileri askıya aldı

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Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB), Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uyana kadar İsrail ile tüm akademik ilişkileri askıya aldığını duyurdu.

Başkent Brüksel'deki köklü yükseköğrenim kurumlarından ULB'den yapılan açıklamada, Akademik Kurulun İsrail'deki üniversitelerle yaptığı anlaşmaları ve projeleri askıya aldığı bildirildi.

Açıklamada, ilişkilerin, İsrail'in UAD'nin 24 Mayıs'ta aldığı İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçları araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmettiği kararlarına uyması halinde yeniden başlatılacağı ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, "İsrailli esirler koşulsuz serbest bırakılana kadar" Filistin üniversiteleriyle de anlaşma yapılmayacağı belirtildi.

7 Mayıs'tan bu yana öğrenciler kampüste yerleşme eylemi yapıyor

Akademik Kurulun kararı, 100 kadar öğrencinin 7 Mayıs'tan bu yana kampüsteki bir binada sürdürdükleri yerleşme eylemleri neticesinde alındı.

Öğrencilerin üniversitedeki eylemine henüz son vermediği öğrenildi.

Halihazırda Belçika'nın ULB, VUB ile Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde öğrenci eylemleri sürüyor.