Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi Öğrencileri İsrail ile Akademik İlişkilerin Kesilmesini Talep Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi Öğrencileri İsrail ile Akademik İlişkilerin Kesilmesini Talep Ediyor

Belçika\'daki Brüksel Özgür Üniversitesi Öğrencileri İsrail ile Akademik İlişkilerin Kesilmesini Talep Ediyor

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri, İsrail ile tüm akademik ilişkilerin kesilmesi talebiyle eylem başlattı. Öğrenciler, üniversite yönetiminden İsrail'deki akademik kuruluşlarla tüm ilişkilerini kesmesini istiyor. Eylem, Belçika'daki diğer üniversitelerde de destek buluyor.

13.05.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri, İsrail ile tüm akademik ilişkilerin kesilmesi talebiyle eylem başlattı.

"VUB" ismiyle Flaman dilinde eğitim veren Brüksel Özgür Üniversitesinin öğrencileri, kampüslerinde yemekhanenin bulunduğu binada yerleşme eylemine başladı.

Çadırları, battaniyeleri, halıları, uyku tulumları, yiyecekleriyle binaya yerleşen öğrenciler, istekleri karşılanana kadar binadan ayrılmayacaklarını ifade etti.

Öğrenciler, üniversite yönetiminden İsrail'deki akademik kuruluşlarla tüm ilişkilerini kesmesini istedi.

VUB'de siyaset bilimi eğitimi alan 18 yaşındaki Johanna Pinket, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'e tam akademik boykot uygulanmasını istiyoruz. Diğer üniversitelerde de aynı taleplerin olduğunu gördük. Biz gerçekten diğer öğrencilere desteğimizi göstermek ve VUB ile İsrail kurumları ve üniversiteleri arasında tam bir akademik boykot uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

"Artık gerçekten değişim istiyoruz." ifadesini kullanan Pinket, ihtiyaç duyulduğu sürece eyleme devam edeceklerini vurguladı.

Pinket, "Bir öğrenci olarak gerçekten sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Gazze'deki her üniversitenin bombalandığını görmek biz öğrenciler için çok acı. Bu nedenle Gazze'deki öğrenci arkadaşlarımızla da büyük bir dayanışma gösteriyoruz." dedi.

"Üniversitemiz bu noktada soykırımın suç ortağıdır"

23 yaşındaki İletişim Bilimleri öğrencisi Ruaa Khatib de "Burada bu binayı işgal ederek siyonist yapıya yönelik akademik bir boykot talep ediyoruz çünkü üniversitemizin siyonist varlıkla bağları var." ifadesini kullandı.

"Üniversitemiz bu noktada soykırımın suç ortağıdır." diyen Khatib, Gazze'de yapılanın soykırım olduğunu söyledi.

Belçika'daki üniversitelerde İsrail protestoları

Belçika'daki üniversite öğrencileri, ABD'de başlayan ve Avrupa'ya yayılan gösterilere 6 Mayıs'ta destek vermeye başladı. Gent, Brüksel, Anvers, Leuven, Liege kentlerindeki üniversitelerde eylemler sürüyor.

Brüksel Özgür Üniversitesinin Fransızca eğitim veren kampüsünde 7 Mayıs'ta başlatılan eylem sonucunda, üniversite yönetimi iki İsrailli kurumun da katıldığı yapay zeka konulu bilimsel projeden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Brüksel, Belçika, İsrail, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi Öğrencileri İsrail ile Akademik İlişkilerin Kesilmesini Talep Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:05:59. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi Öğrencileri İsrail ile Akademik İlişkilerin Kesilmesini Talep Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement