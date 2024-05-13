Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde Gazze'ye destek gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde Gazze'ye destek gösterisi

Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde öğrenciler, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerinin kesilmesi talebiyle Gazze'ye destek protestosu başlattı. Üniversitenin şehir merkezinde bulunan 20 Ağustos Kampüsü'nde yer alan idare ve kütüphane binası öğrenciler tarafından işgal edildi. Eylemin şiddet içermeyeceğini ifade eden öğrenciler, eylemin talepleri karşılanana kadar devam edeceğini aktardı.

13.05.2024 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde Gazze'ye destek gösterisi

LIEGE - Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde öğrenciler, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerinin kesilmesi talebiyle Gazze'ye destek protestosu başlattı.

Avrupa'daki üniversitelerde devam eden Gazze'ye destek protestolarına bir yenisi daha eklendi. Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde öğrenciler, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerinin kesilmesi talebiyle Gazze'ye destek protestosu başlattı. Üniversitenin şehir merkezinde bulunan 20 Ağustos Kampüsü'nde yer alan idare ve kütüphane binası öğrenciler tarafından işgal edildi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan eylemde üniversitenin idari binasının içine çadırlar kuran öğrenciler, bina içine ve dışına Gazze'ye destek içeren pankartlar astı.

Üniversite binasında eylem başlatan öğrenciler, daha sonra kütüphane bahçesinde oturma eylemi başlatarak, üniversitenin İsrail ile akademik düzeydeki tüm ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu. Eylemin şiddet içermeyeceğini ifade eden öğrenciler, eylemin talepleri karşılanana kadar devam edeceğini aktardı.

Belçika'da yer alan Hür Brüksel Üniversitesi, Gent Üniversitesi ve KU Leuven Üniversitesi'nde de öğrenciler, Gazze'ye destek ve İsrail'le akademik bağların kesilmesi için eylem başlattı.

Kaynak: İHA

İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde Gazze'ye destek gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:06:06. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde Gazze'ye destek gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement