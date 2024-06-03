Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda Tian Bao'nun 8. doğum günü kutlandı - Son Dakika
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Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda Tian Bao'nun 8. doğum günü kutlandı

Belçika\'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi\'nde yaşayan dev panda Tian Bao\'nun 8. doğum günü kutlandı

Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda Tian Bao, Pazar günü 8. doğum gününü kutladı. 2016 doğumlu Tian Bao ile 2019 doğumlu ikizler Bao Di ve Bao Mei, 2024 yılının sonbaharında Çin'e gitmek üzere Belçika'daki hayvanat bahçesinden ayrılacak.

03.06.2024 16:54
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Dosya Boyutu: 47.73MB

ÇEKİM TARİHİ: 2 Haziran 2024

1. Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan pandalardan çeşitli görüntüler

2. SES 1 (İngilizce): Turist

3. SES 2 (Çince): LİU YANG, Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde panda yetiştiricisi

Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda Tian Bao Pazar günü 8. doğum gününü kutladı.

2016 doğumlu Tian Bao ile 2019 doğumlu ikizler Bao Di ve Bao Mei, 2024 yılının sonbaharında Çin'e gitmek üzere Belçika'daki hayvanat bahçesinden ayrılacak.

"Zaman nasıl da akıp gidiyor. Tian Bao bugün 8 yaşına giriyor. Pandalar Çin'e döndükten sonra onları çok özleyeceğim. Umarım yeni arkadaşlar edinir ve yeni ortamlarına alışırlar. Çin'e döndüklerinde kalacakları hayvanat bahçesi daha büyük olacak ve her doğum günlerinde bambu filizlerinin tadını çıkarmak için daha fazla zamanları olacak. Bu çok iyi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brüksel'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda Tian Bao'nun 8. doğum günü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda Tian Bao'nun 8. doğum günü kutlandı - Son Dakika
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