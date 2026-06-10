Belçika Ebola Yasaklamasını Reddetti

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ABD'nin Ebola salgını yaşanan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama talebini reddettiğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Belçika federal hükümetine yazdığı mektupta, 2026 FIFA Dünya Kupası için Washington'un Ebola salgınına ilişkin seyahat kısıtlamalarına uyulmasını ve KDC vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanmasını talep etti.

Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke ise yaptığı açıklamada, Belçika'nın da Ebola salgını konusunda "derin endişe" duyduğunu ancak salgından etkilenen bölgeden gelen kişilere giriş yasağının federal hükümetin gündeminde olmadığını duyurdu.

İlgili ortaklar ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile istişare halinde olduklarını aktaran Vandenbroucke, "Bilimsel mutabakat, krizin şiddetlendiği yerlerde harekete geçilmesi gerektiği yönünde. Bu aşamada kimse giriş yasağı önermiyor." ifadelerini kullandı.

Yardımları kesen ABD'nin "çok büyük sorumluluğu var"

Odak noktalarının salgından etkilenen ülkelerden Avrupa'ya gelenlerin takibi olduğunu belirten Vandenbroucke, semptom gösteren herhangi birinin Belçika'ya ulaşması halinde karantinaya alınacağını ve iki hastanenin bunun için hazırlandığını vurguladı.

Vandenbroucke, "Bugün yaşananlarda kalkınma yardımları ve tıbbi desteklerin azaltılması nedeniyle ABD'nin çok büyük sorumluluğu var. Milyonlarca insanın vebali onların üzerinde olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Ebola salgını

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Söz konusu salgında vaka sayısının 1000'i aştığı bildiriliyor.