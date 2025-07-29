Belçika, Filistin'i Tanımaya Çağrıldı

Belçika'da muhalefetteki iki partinin başkanları, ülkedeki koalisyon hükümetini Filistin devletini tanımaya davet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Temmuz'da Filistin devletini tanıma kararı almasının ardından bu konu Belçika'da tekrar gündeme geldi.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'nin haberine göre, muhalefetteki Sosyalist Parti'nin Başkanı Paul Magnette, ülkedeki siyasi parti liderlerine gönderdiği mektupta, partisinin yakında Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili yasa tasarısını Federal Parlamento'ya sunacağını duyurarak tasarı için destek talep etti.

Magnette mektubunda, barışın "sadece iki demokratik ve bağımsız (İsrail ve Filistin) devletin" var olmasıyla sağlanabileceğini belirterek "Bugün bunu reddetmek, pek çok kişinin kınadığı çifte standardı onaylamak anlamına gelir. Bu, Ukrayna, insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda söylediklerimizin inandırıcılığını zayıflatır." ifadelerini kullandı.

Filistin devletini tanımanın ahlaki bir sınır belirleyeceğini ve diplomatik güç dengesi oluşturacağını kaydeden Magnette, "Filistin devletini tanımak, hukukun müzakere edilemez olduğu anlamına gelir. Bu, Kiev, Gazze, İsrail ve Filistin için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetteki bir başka parti Ecolo'nun eş başkanı Samuel Cogolati de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika'nın İspanya, Norveç ve İrlanda gibi Filistin devletini tanıması gerektiğini belirterek, "Emmanuel Macron bile şimdi devreye giriyor! Peki ya Belçika? Neyi bekliyor? Tüm Gazze'nin yerle bir edilmesini mi?" ifadelerini kullandı.

Cogolati, Filistin devletinin tanınmasının yanı sıra İsrail'le işbirliğinin askıya alınması ve ambargolar gibi yaptırımlara ve Gazze'ye insani yardım sevkiyatı yapılmasına ihtiyaç olduğunu kaydederek koalisyon hükümetini bu yönde adım atmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Prevot, Filistin devletini tanıyacaklarını belirtmişti

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot 25 Temmuz'da X'den yaptığı açıklamada, ülkesindeki koalisyon anlaşmasının Filistin devletinin tanınmasını öngördüğünü belirterek, "Asıl soru, bunu yapıp yapmayacağımız değil, ne zaman yapacağımız." ifadesini kullanmıştı.

Prevot, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde hükümete Filistin devletinin tanınması konusunda bir tavır belirlemesini önereceğini duyurmuştu.

Her şeyden önce Gazze'ye büyük ölçekte insani yardım ulaştırılabilmesi için çalışılması gerektiğini kaydeden Prevot, İsrail'e insani yardımların karadan, hava ve denizden engellenmeden ulaştırılması için yaptıkları resmi taleplere rağmen ablukaların sürdüğünü belirtmişti.